La hostelería de Santiago hace frente a la falta de personal formado: "Cierran más días"

Santiago de Compostela ya está inmersa en plena temporada alta de turismo. La Semana Santa da inicio a la época del año en la que más visitantes llegan a la ciudad, aunque este 2026 la situación está condicionada por el cierre del aeropuerto debido a las obras de renovación de la pista, entre otros trabajos acometidos para mejorar su operatividad.

El presidente de la Asociación de Turismo e Hostelaría Compostela, Ramón García Seara, señala que mayo es el mes en el que más visitantes hay si se tienen en cuenta los datos de ocupación, que "no coincide con la época en la que más gente se ve en las calles".

"De ahí viene nuestra defensa de que no hay masificación, porque la mayor ocupación hotelera no coincide en julio y agosto, cuando hay más turistas en la calle", añade García Seara, que apunta a la visita de personas de zonas cercanas. "Los meses más fuertes son mayo y junio, en julio hay una bajada importante y en agosto se recupera pero no se llega a los dos primeros meses", añade el representante de la entidad.

Este incremento de turistas suele ir de la mano de una mayor demanda de personal para los comercios y la hostelería, en los que muchas veces se reorganizan los turnos para poder hacer frente a la demanda de los clientes: García Seara hace referencia, en concreto, a un local que cierra la terraza a las 21:00 horas al no disponer de trabajadores para hacerlo hasta más tarde.

"Se acortan turnos, se cierra más días... La restauración cierra más días porque no tiene personal y no puede atender a la gente", concreta García Seara, en referencia a que los responsables de los establecimientos prefieren abrir en franjas más cortas o cerrar algún día para poder darles descanso a sus trabajadores.

El personal de cocina es el más demandado en la hostelería debido, sobre todo, a la formación requerida, lo que hace que aquellos que se decantan por este tipo de estudios salgan "prácticamente contratados": "No se quedan en Santiago. Es atractiva, pero también tienen ofertas muy buenas de otros sitios". Los profesionales pueden, de esta forma, elegir el lugar que mejor se adapta a lo que esperan de su futuro.

"El problema de personal se manifiesta en que se acaban de romper las negociaciones del convenio colectivo. Una de las causas es la propuesta que hace la patronal de hostelería respecto a las bajas, que hay que regular de alguna manera porque se utilizan a veces de una forma que no es la forma para la que fueron pensadas" Ramón García Seara, presidente de la Asociación de Turismo e Hostelaría Compostela

La falta de trabajadores afecta a todas las zonas de la ciudad. "El problema de personal se manifiesta en que se acaban de romper las negociaciones del convenio colectivo. Una de las causas es la propuesta que hace la patronal de hostelería respecto a las bajas, que hay que regular de alguna manera porque se utilizan a veces de una forma que no es la forma para la que fueron pensadas", explica García Seara.

El presidente de la Asociación de Turismo e Hostelaría Compostela señala, además, que mucha gente "escapa" de este tipo de trabajos porque "son duros" y "busca calidad de vida". Son varios, por tanto, los condicionantes que se dan para que exista este déficit de personal formado en hostelería.

"En verano podemos buscar perfiles, pero no mucho más que en otras épocas. Hacemos, por decirlo de alguna manera, una búsqueda estable", explican por otro lado fuentes de un conocido grupo hostelero, que señalan que en su caso intentan evitar la temporalidad. Así, tienen activas de forma habitual ofertas de trabajo para tener los CV y poder hacer frente lo más rápido posible a imprevistos por rotaciones de personal.

La situación en los hoteles

La situación que atraviesa la hostelería con falta de personal formado se refleja también en los hoteles, sobre todo en sus cocinas. Muchos establecimientos refuerzan las contrataciones de cara al verano, cuando buscan camareros y camareros de piso que cubran las vacaciones y poder hacer frente a la llegada de clientes.

Varias fuentes hoteleras consultadas por Quincemil e integradas en Unión Hotelera Compostela (UHC) señalan que una de las mayores dificultades con las que se encuentran a la hora de hacer contrataciones es encontrar personal formado. Algunos responsables echan de menos profesionales "con experiencia y vocación en el sector".

"Actualmente cuesta más formar y fidelizar al personal. Existe una menor implicación y sentido de pertenencia, por lo que la gestión de personas se ha convertido en uno de los principales retos del sector", explican desde un hotel de Santiago, a lo que fuentes de un segundo añaden: "Ahora la selección casi la hace el trabajador, puede encontrar varias ofertas en el mercado. Antes no sucedía eso".

"Actualmente cuesta más formar y fidelizar al personal. Existe una menor implicación y sentido de pertenencia, por lo que la gestión de personas se ha convertido en uno de los principales retos del sector" Fuentes del sector hotelero

"Después del Covid, personalmente vivimos una situación complicada con una fuga importante de trabajadores, pero estos últimos años sin volver a la situación anterior es relativamente más fácil", señalan fuentes de otro establecimiento, que lamentan la falta de mejores combinaciones de transporte público los fines de semana entre Santiago y los municipios colindantes para poder contratar trabajadores que vivan en zonas como Sigüeiro u O Milladoiro.

Llenos para O Son Do Camiño

Queda, por otro lado, muy poco para O Son Do Camiño, cuando ya es difícil encontrar una habitación. "Vienen miles de personas y las plazas que hay en la ciudad se llenan", explica García Seara, que señala que el efecto es menor en cuanto a la restauración debido al lugar en el que se celebra el festival, que define como "positivo" para el municipio.

Fuentes de varios hoteles de la ciudad cifran en más de un 70% la ocupación, con varios establecimientos ya llenos para las fechas en las que se celebrará O Son Do Camiño. El perfil de clientes es de personas de entre 30 y 40 años que pueden ir tanto con grupos de amigos como en familia.