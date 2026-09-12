Charo, cocinera: "Para unas croquetas ricas y fáciles no necesitas bechamel, hazlas con 1 barra de pan mojada en leche"

1 barra de pan del día anterior y medio vaso de leche es lo que usa Charito en lugar de preparar la bechamel Shutterstock

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Las croquetas son uno de los platos más queridos en los hogares españoles, y no es para menos. Son versátiles, fáciles de adaptar a todo tipo de ingredientes y una opción perfecta para aprovechar las sobras y evitar el desperdicio de comida. Además, su textura cremosa y su exterior crujiente hacen que sean un clásico que gusta a prácticamente todo el mundo.

Sin embargo, para muchas personas preparar la bechamel es la parte más complicada de la receta. Por eso, Charito, una cocinera gallega que comparte sus elaboraciones en redes sociales, ha mostrado una forma sencilla de preparar unas croquetas deliciosas sin bechamel. Con pocos ingredientes y siguiendo sus pasos, conseguirás unas croquetas perfectas.

"Comida de aprovechamiento, pero riquísimas"

Las croquetas son uno de los clásicos de la cocina española. Las hay prácticamente de todo: jamón, pollo, bacalao, setas, verduras o incluso sobras de otros platos. Precisamente esa capacidad de adaptarse a lo que tenemos en la nevera es una de sus mayores virtudes, además de ser una receta ideal para aprovechar la comida.

Aunque la bechamel suele ser la base de muchas elaboraciones tradicionales, no es imprescindible para disfrutar de unas croquetas cremosas y sabrosas.

Eso es lo que demuestra Charito, una cocinera gallega que comparte en TikTok diferentes recetas para el día a día. "Hoy hacemos unas sencillas croquetas de pan para aquellos que no les sale bien la bechamel", indica en el texto del vídeo.

En esta ocasión, propone unas croquetas muy sencillas que tienen una particularidad: se elaboran con el pan del día anterior y no necesitan bechamel. "Son de pan, no llevan bechamel", explica la cocinera, receta que asegura que sus hijos disfrutan preparándola porque resulta muy sencilla.

Para prepararlas, Charito utiliza el pan del día anterior, que primero pica y después remoja con un poco de leche, sin excederse en la cantidad. Tras machacarlo y dejarlo reposar unos minutos, prepara el resto de ingredientes. En este caso, pica carne y media cebolla muy fina (recomienda pocharla) y lo incorpora todo al bol con el pan.

La mezcla debe trabajarse bien para integrar todos los ingredientes y, después, dejarla reposar durante aproximadamente media hora. "La sal ya la lleva el pan, la lleva la carne... no nos haría falta", explica Charito.

Pasado ese tiempo, llega el momento de dar forma a las croquetas. Se pueden hacer redondas, alargadas o con la forma que cada uno prefiera. Después se pasan por harina, huevo batido y pan rallado antes de freírlas en abundante aceite caliente y... ¡listo!

"A quien no es capaz o no le sale la bechamel, es una manera de hacer croquetas en casa de 10", finaliza Charito en su vídeo.

#receta #cocina #mama #croquetas ♬ sonido original - charitoav13 @charitoav13 La cocina de Mamá 13 👩🏻🍳 Hoy hacemos como prometido unas sencillas croquetas de pan para aquellos que no les sale bien la bechamel. 🥖 Ingredientes: 1 barra de pan del dia anterior (cualquier tipo de pan) Medio vasito de leche Carne de sobras de cualquier tipo Media cebolla Harina Huevo Pan rallado Y aceite para freír #fyp