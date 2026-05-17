El pueblo junto al mar donde se come el mejor pulpo de toda España: tiene un castillo del siglo XVI

La gastronomía es uno de los aspectos que más destacan de Galicia, tal y como reconoce cualquiera que visite esta tierra. Sus productos, tanto del mar como del campo, poseen una calidad excepcional, algo que se aprecia en el sabor de cada plato.

Uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía gallega es el pulpo. De hecho, en varios municipios se celebran fiestas en su honor. Hay una localidad que destaca por prepararlo de una forma diferente al resto de la comunidad: hablamos de Mugardos, en Ferrol (A Coruña), donde nació el pulpo a la mugardesa.

Mugardos y su delicia gastronómica

Pulpo a la mugardesa Concello de Mugardos

El pulpo a la mugardesa es uno de los platos más representativos de la gastronomía gallega y una auténtica seña de identidad de Mugardos.

Esta receta tradicional nació en esta villa con gran tradición marinera, donde la pesca del pulpo fue durante el siglo XVIII una de las actividades económicas más importantes del puerto. Con el paso del tiempo, este producto del mar se convirtió en el gran protagonista de la cocina local.

A diferencia del clásico pulpo á feira o pulpo a la gallega, la versión mugardesa se caracteriza por servirse acompañada de una sabrosa salsa elaborada con cebolla, ajo y pimientos, ingredientes que aportan un sabor intenso y muy especial.

También se añade curry, licor, laurel y fumet de pescado, consiguiendo un plato contundente y lleno de matices.

El proceso de preparación es sencillo, pero requiere paciencia para lograr que el pulpo quede tierno y la salsa alcance la textura adecuada. El resultado es un guiso tradicional que combina perfectamente los sabores del mar.

La importancia de este plato es tal que cada verano, desde 1991, Mugardos celebra una popular fiesta gastronómica dedicada al pulpo reconocida Fiesta de Interés Turístico, donde vecinos y visitantes disfrutan de esta receta acompañada de música y buen ambiente.

O Castelo da Palma, fortaleza defensiva

Castelo da Palma, en Mugardos, Ferrol turismo.gal

El Castelo da Palma es una de las construcciones históricas más destacadas de la ría de Ferrol y un símbolo del pasado defensivo de la costa gallega.

Situado en un enclave estratégico, este castillo formó parte del conocido 'Triángulo de Fogo', un sistema militar creado para proteger la entrada de la ría junto al Castillo de San Felipe y el antiguo fuerte de San Martín, este último abandonado y del que solo quedan pequeños restos.

La fortaleza comenzó siendo un sencillo puesto de vigilancia en el siglo XVI, aunque con el tiempo fue ampliada y reforzada para mejorar su capacidad defensiva en el siglo XVIII. Durante siglos desempeñó un papel clave en la protección de la zona frente a posibles ataques enemigos.

Con el paso de los años, tuvo diferentes usos y atravesó etapas de abandono y reconstrucción.

En el siglo XX funcionó hasta de prisión militar. Por sus celdas pasaron varios presos históricos, entre ellos Antonio Tejero, el golpista y ex Teniente Coronel de la Guardia Civil que fue uno de los principales implicados en el intento del golpe de Estado de 23 de febrero de 1981.