Melide (A Coruña) hace historia al preparar la tortilla de patata más grande del mundo

La tortilla de patata más grande del mundo se cocinó este domingo en Melide (A Coruña). La localidad tenía por delante el complicado desafío de superar el récord de hacer la tortilla de patata más grande del mundo y lo ha conseguido después de unas cuatro horas de intenso trabajo. Unos 15.000 huevos, 1,7 toneladas de patata, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal dieron como resultado una tortilla de seis metros de diámetro y un peso de 2.500 kilos, repartida en cerca de 5.000 raciones.

Al igual que en la elaboración de toda tortilla, el momento de mayor tensión llegó al darle la vuelta a la sarten, que en este caso era una gran estructura de seis metros. Con la ayuda de una grúa, 70 personas tiraban por las cinchas para darle la vuelta a la maxi sartén. Y aunque hubo unos segundos de incertidumbre, durante los que la estructura quedó en vertical y se derramó parte del huevo, finalmente el grupo consiguió voltearla y superar así este récord mundial.

Un hito que no quisieron perderse las miles de personas que se acercaron hasta el Cantón de San Roque de Melide. "Hubo gente que se cogió un avión desde Palma de Mallorca o País Vasco solo para venir a verlo", explica a Quincemil Manuel Casal, organizador de la I Feria del Huevo Campero de Melide y gerente de Ecocentro - empresa que comercializa El huevo de la abuela-.

Con las calles de Melide a rebosar y colas de tráfico de casi un kilómetro, a falta de datos oficiales se estima que se desplazaron hasta la localidad coruñesa "más de 7.000 personas". El organizador de la iniciativa ha destacado, emocionado, el apoyo de los asistentes: "No se movió nadie de ahí, estuvieron varias horas de pie, dando ánimos y aplaudiendo".

Además de poner en valor la calidad del huevo campero, esta cita gastronómica destaca por su carácter solidario, ya que los beneficios recaudados se destinarán tanto a comedores sociales de Lugo como a Cáritas.

Récord, pero no Guinness

Con esta hazaña, la localidad coruñesa ha superado a la ciudad de Vitoria, que obstentaba desde 2014 el récord de haber preparado la tortilla más grande del mundo. En aquella ocasión, se utilizaron ingredientes ya semipreparados y no llegó a darse la vuelta, por lo que Guinness no aceptó el reto por no cumplir con los requisitos exigidos. No obstante, la tortilla, con 5 metros de diámetro y un peso de 1.500 kilos, fue reconocida por otras entidades.

Al igual que Vitoria, Melide tampoco entrará en el Libro Guinness de los récords, pero no por no cumplir con las condiciones, sino porque la organización no respondió a la propuesta de Melide y ningún equipo de Guinness acudió a la cita.

"La certificación nos da igual, lo importante era conseguir el reto y congregar a gente en Melide y lo hemos conseguido. Fue un espectáculo", apunta Casal, quien reconoce que no sería posible sin la ayuda de amigos y familiares que hicieron del reto una realidad. Ante el éxito de esta primera edición y la buena respuesta de vecinos y entidades, Manuel Casal ya tienen en mente darle continuidad a la Feria del Huevo Campero de Melide con nuevos retos