Las hamburguesas gourmet llegan a Ferrol con O Camiño do Inglés: "Hay que reinventarse"

Dani López, de "O Camiño do Inglés"

El chef de ‘O Camiño do Inglés’ lleva más de 5 años viajando por el mundo y probando las hamburguesas más ‘top’ de cada sitio que visita: Copenhague, Nueva York, Japón… así se dio cuenta de que en cualquier ciudad se encontraba con las aclamadas hamburguesas de autor. “Si lo piensas, es heavy, la hamburguesa es la comida del planeta tierra”, comenta.

La idea de traer estas ‘burguers’ a Ferrol nace hace tres años, en el momento en el que el López compra el garaje que se encuentra al lado de su local. En un principio iba a montar la hamburguesería efímera en el mismo, en forma de ‘food truck’ -camión de comida-, algo que no se cierra a hacer en un futuro.

Dos entrantes y dos hamburguesas

‘Shell&Burguer’ mantiene el sello de identidad de ‘O Camiño’, de trabajar mariscos frescos de la ría, pero en este caso en forma de entrante junto a la hamburguesa y las patatas fritas. El concepto, al cual le quiere dar un toque divertido y de “jarana”, consta de dos entrantes y dos hamburguesas a elegir.

Los entrantes son la parte de ‘Shell’ (concha en inglés): unos mejillones con salsa de nata y vino blanco acompañando a las patatas fritas y sus alitas de pollo ‘Ricky y Morty’ con salsa Sichuán.

Como principal se puede elegir entre ‘La Inolvidable’ y ‘La Olvidable’. La primera es la ‘cheeseburger’ de toda la vida, pero con un toque especial, ya que la carne de vaca madurada lleva un porcentaje de cecina.

‘La Olvidable’ es la sorpresa del mes. Este octubre lleva chorizo, huevo frito y pimiento, queriendo así “evocar a un plato de la niñez”.

López adelanta que las siguientes ‘Olvidables’ buscarán homenajear a negocios típicos de la comarca. La próxima innovación ya sabemos que será una versión de algún bocadillo del ‘Órdenes’, antigua bocatería muy famosa en la ciudad. Y también asegura que hará un guiño al bocadillo de mojo picón de ‘El Canario’, otro local icónico entre los ferrolanos.

“Yo hago esto por mantenerme vivo, no lo hago por dinero. Por dinero me iría de aquí”

Dani asegura que el negocio de ‘O Camiño’ está en Ferrol porque su vida también lo está, porque pudo comprar el establecimiento “cosa que en otro sitio no podría hacer” y por la calidad del producto local.

El chef, asimismo, destaca el problema de la estacionalidad en la zona. “Estos meses son muy flojos. Hago esto, en parte, porque todos vivimos de desestacionalizar los negocios” y “hay que reinventarse. La hostelería es muy dura y el año muy largo. Yo vengo de hacer el mejor agosto de mi historia con el peor julio, estamos en una época muy cambiante”, sentencia.

Pero además de contemplar esto como una nueva vía de negocio, López deja claro que ‘Shell&Burguer’ no lo hace por dinero, sino porque para él y su marca asumir nuevos retos es importante y por “mantenerme vivo, porque por dinero me iría de aquí”.

También esto se extrapola a su público, ofreciéndole una carta más asequible a los bolsillos y manteniendo la calidad del producto.

La recompensa para el chef de ‘O Camiño do Inglés’ es desarrollar una idea que no existía y ver “el feedback positivo de la gente, sé que los clientes agradecen estas propuestas”, concluye.

Este feedback lo pudimos comprobar el pasado jueves de ‘Shell&Burguer’, en el que la clientela se sorprendía gratamente de ver ‘O Camiño’ en este concepto tan distinto: “Está genial porque es otro rollo, con las luces y el reggaetón, además es todo lo que le puedes pedir a una hamburguesa…pero especialmente buena” comentaban entre mesas.

El futuro de O Camiño

“Hay una parte de mí que se prepara para un momento en el que ‘O Camiño’ se acabe”

Dani deja bien claro que ‘O Camiño do Inglés’ y ‘Shell&Burguer’ nada tienen que ver, por mucho que compartan el mismo espacio, ambos conceptos tienen diferentes identidades.

El futuro de ambos es algo que el chef deja en el aire. Por un lado, no olvida la idea de crear el ‘food truck’ en el garaje al lado del local, pero por otro, deja abierto un posible cambio de localización de ‘O Camiño do Inglés’. “Hay una parte de mí que se prepara para un momento en que ‘O Camiño’ no tenga que estar en Ferrol, pero el establecimiento lo puedo utilizar para crear otra cosa”, comenta.

Lo único que sí está claro es que, de momento, ‘Shell&Burguer’ seguirá siendo una hamburguesería efímera y con fecha de caducidad. ‘O Camiño do Inglés’ le seguirá cediendo cada jueves hasta el 26 de diciembre, veremos qué sorpresas nos trae el mítico restaurante ferrolano para 2025.