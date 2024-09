El mejor restaurante de Ferrol para comer al aire libre: Tapas de la abuela a precio reducido

El mes de septiembre ha llegado para todos y aunque las lluvias están comenzando a hacer acto de presencia, el sol sigue siendo el protagonista indiscutible de los últimos meses. La vuelta a la rutina nunca es fácil, pero los fines de semana están para realizar pequeñas escapadas, aunque el destino esté a tan solo 30 minutos (o incluso menos) de nuestra casa.

La ciudad de Ferrol es una de las grandes desconocidas en Galicia, pero lo cierto es que esconde lugares realmente mágicos, como el Castillo de San Felipe, la cascada del Belelle o mirador del cabo Prior. También es un excelente sitio para disfrutar de una buena comida en familia o amigos, con multitud de opciones de restaurantes, algunos de ellos al aire libre.

En Ferrol Vello

Si quieres poner broche final al verano y no gastar mucho dinero, deberías reservar mesa en Josefa's Bar. En el número 17 de la calle San Francisco, en Ferrol Vello, Josefa prepara platos "de toda la vida" e incluso intenta adaptarse a los gustos más modernos. "Un día mi nieto Marquitos me pidió un kebab. Como no sabía muy bien qué llevaba, le puse pulpo y le gustó mucho", asegura en su página web.

Josefa's Bar es un local tranquilo con una carta breve, pero con propuestas para todos los gustos y bolsillos. Los precios van de los 8,50 a los 17 euros. Los platos de patatas bravas, salmón marinado con agridulce de naranjas o ceviche caliente de rape a la Cedeiresa son deliciosos, aunque tampoco puede faltar en la comanda la pizza 'Aurelio' de sardinas marinadas y ahumadas o la ensaladilla de pollo asado.

El local esconde una pequeña terraza en el callejón trasero, aunque esta solo permanece abierta en temporada estival, cuando el tiempo acompaña. "La gente dice que le recuerda a Roma, pero a mí me recuerda más a Rianxo".

Josefa's Bar es un acierto seguro para aquellos que estén buscando un bar con buena comida y precios populares. Abre de martes a jueves, en horario de 13:30 a 15:45 horas y de 20:30 a 23:15 horas, y los viernes y sábado, en horario de 13:30 a 15:45 horas y de 21:00 a 23:45 horas. Los domingos y lunes permanece cerrado por descanso.