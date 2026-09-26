Dónde comer en A Coruña, según el cineasta ganador de un Goya Xosé Zapata

El director, guionista y productor gallego Xosé Zapata ha viajado estos días a San Sebastián para acudir a su festival de cine. "Aquí se come muy bien, es un buen lugar para hablar de comida". Pero desde el País Vasco mira a Galicia, otra gran tierra gastronómica, para repasar sus lugares preferidos para desayunar, comer, cenar, tomar el aperitivo o tardear y despedir el día con una copa.

El ganador del Goya al mejor corto de animación en 2022, The Monkey, es natural de Carral, vive en Arzúa y pasa bastante tiempo en A Coruña, por lo que escoge establecimientos de cada localidad ("no se vayan a enfadar unos u otros") para compartir sus gustos culinarios.

Dónde desayunar

Postres de la panadería-café Do Pincho en Carral. Instagram de Do Pincho

¿Qué mejor lugar para desayunar que en casa o muy cerca del trabajo? Zapata, que prefiere hacerlo en su domicilio, no tiene dudas en escoger la panadería-café Do Pincho, en una de las entradas a Carral, como alternativa.

"Tiene unos almuerzos espectaculares, completos, y lo preparan todo ellos, que son panaderos de Carral de toda la vida, con producto salado y dulce. Y es un local muy bonito", piropea el cineasta.

Dónde tomar el aperitivo

Fachada de La Bombilla, en A Coruña. P.M.

El centro de A Coruña tiene variedad de locales hosteleros para comer o abrir boca. A Zapata le gustan varios de las calles de vinos Barrera, Galera o Franxa, "aunque van cambiando". "Por elegir uno, me quedo con La Bombilla. Todo un clásico".

Le gusta que este local "siga casi igual desde hace 30 o 40 años, manteniendo su espíritu y con las mismas tapas y pinchos" que cuando él era joven. Una preferencia "sentimental".

Dónde comer

Vistas desde el restaurante Árbore da Veira. Quincemil

"No soy de los que van a restaurantes de mucho nivel o fama, pero son muy buenos", reconoce Xosé Zapata. Tiene sus favoritos en A Coruña y en Arzúa, donde reside.

En la ciudad, Árbore da Veira, en el monte de San Pedro: "Es un buen lugar para llevar a alguien de fuera y enseñarle A Coruña. Fuimos hace poco a una comida del Clúster Audiovisual Galego. Es un sitio fantástico, un lujo para la ciudad, con personal muy amable y gran restauración".

Más cerca de su casa, Casa Chelo: "Tienen la cocina en la entrada, pasas por el medio de ella. Es de los pocos sitios que conservan la idea de casa de comidas familiar, típica de pueblo".

Dónde merendar

Exterior de la cafetería Macondo en la calle de San Andrés en A Coruña. CGM

Como Zapata es un gran jugador de ajedrez, su afición le gusta vivirla en un templo del ajedrez como el Café Macondo de la calle San Andrés. "Es un bar mítico. Empecé allí de joven, en la universidad, y como aficionado al juego. Además enfrente veía mucho cine, cuando existían los cines Tom & Jerry e iba de niño".

Dónde cenar

Ración de pulpo en A Pulpeira de Melide. Instagram A Pulpeira de Melide

A Pulpeira de Melide: Praza de España 16, 15001 A Coruña

Será por la relación de Arzúa con la próxima Melide o por la calidad de su producto, el caso es que Zapata escoge para cenar un sabroso pulpo en A Pulpeira de Melide. "Además tienen relación con la feria del cómic y exponen allí dibujos".

Dónde tomar una copa

Barra del Café Universal de A Coruña. Quincemil

"No soy original", admite el cineasta. "Ya que está cerca de la pulpeira, me gusta tomar una copa en el Café Universal", establecimiento del centro de la ciudad que sirve para desayunar, merendar o pasar las últimas horas antes de retirarse.