Dónde comer en A Coruña, según Víctor, de Casa Matilde

A Coruña es una ciudad en la que se puede empezar el día con un buen café, disfrutar de un producto de calidad a la hora de comer y terminar la jornada con una cena informal antes de tomar una copa. Son muchos los establecimientos que forman parte del día a día de los coruñeses y que, más allá de las recomendaciones habituales, cuentan con el respaldo de quienes conocen bien la hostelería local.

Víctor, de Casa Matilde, es uno de ellos. Sus elecciones recorren diferentes zonas del centro y combinan cafeterías, restaurantes y locales en los que también tienen especial importancia el ambiente y el trato personal.

Dónde desayunar

Un café en Raposo Coffee @raposocoffee

Para empezar la jornada, una de las recomendaciones de Víctor es Raposo Coffee, en la calle San Nicolás. El establecimiento es conocido por cuidar especialmente el producto, algo que para él resulta fundamental a la hora de elegir un lugar en el que desayunar o tomar un café.

En este caso, su valoración es sencilla pero clara: destaca el "gran producto y muy buena atención", dos aspectos que convierten al local en una de sus opciones para comenzar el día en A Coruña.

Otra de sus propuestas es Café Doré, situado en la calle Alcalde Soto González. Frente a una recomendación centrada principalmente en el producto, aquí Víctor pone el acento en las sensaciones que transmite el establecimiento y en la cercanía con la que se recibe al cliente.

Lo define como un "sitio muy acogedor donde te hacen sentir que estás en casa", una característica que, especialmente a primera hora del día, puede marcar la diferencia para quienes buscan un lugar tranquilo y agradable para desayunar.

Dónde comer

Equipo de La Escondida. Quincemil.

A la hora de comer es donde Víctor amplía más sus recomendaciones, con tres establecimientos que tienen perfiles diferentes pero comparten una apuesta por el producto y la cocina.

Una de sus elecciones es La Escondida, en la plaza de María Pita. El hostelero destaca especialmente la calidad de la materia prima y el trabajo del equipo que está detrás del restaurante. Para Víctor, allí "trabajan solo con los mejores productos", algo que acompaña con una valoración muy positiva tanto de los propietarios como de los trabajadores, a los que considera "grandes profesionales".

También incluye entre sus imprescindibles El d'Alberto, en la calle Comandante Fontanes. En este caso, la recomendación de Víctor es mucho más breve, pero precisamente por eso transmite el grado de reconocimiento que tiene hacia el establecimiento. "Está todo dicho de este restaurante", señala sobre uno de los locales de referencia de la gastronomía coruñesa.

La tercera propuesta para sentarse a comer es Cafetería Abuín, donde Víctor pone el foco en un producto que no siempre resulta sencillo de encontrar en otros establecimientos: el pescado menudo. Destaca que David, al frente del local, trabaja con "mucha variedad de pescado menudo difícil de encontrar en otros sitios".

Además de esta particular oferta, también valora la cocina tradicional del establecimiento. Su comida casera, explica, "está muy rica", por lo que Abuín se convierte en otra de sus opciones para disfrutar de una comida en la ciudad.

Dónde cenar

Casto, en su apertura. Quincemil.

Para la última comida del día, Víctor recomienda dos establecimientos situados en pleno centro de A Coruña y con propuestas bastante diferentes. El primero es 9 Olmos, en la calle Olmos. De este restaurante destaca una característica que considera especialmente interesante para una cena: la posibilidad de encontrar una propuesta diferente a la habitual. Su valoración se resume en que ofrece una "comida diferente y bien elaborada", una combinación que lo convierte en una de sus elecciones para la noche.

La segunda opción es El Casto, en la calle Galera. En este caso, el plan cambia hacia una cena más informal y pensada para compartir. Víctor recomienda sus "cenas de picoteo y minibocatas bien elaborados", aunque no se queda únicamente con la comida.

El ambiente del establecimiento es otro de los puntos que destaca, hasta el punto de incluirlo entre sus principales motivos para escoger este local cuando llega la noche. Es, por tanto, una alternativa para quienes buscan comer algo sin plantear la cena como una experiencia excesivamente formal.

Dónde tomar una copa

Cervecería A Franxa. Cedida.

La ruta de Víctor termina con dos propuestas para tomar una copa y disfrutar del ambiente nocturno de A Coruña. La primera es Bar Doce, en el número 12 de la Travesía de la Torre, un establecimiento en el que concede especial importancia tanto al trato como a la música.

Víctor destaca que cuenta con "muy buen ambiente y trato excepcional", pero hay un elemento que parece tener un peso especial en su elección: "la música increíble". Una combinación que hace de este local una de sus recomendaciones para prolongar la noche después de cenar.

La última parada es A Franxa, en la Rúa Franxa, otro establecimiento en el que la música ocupa un lugar destacado. En este caso, Víctor pone nombre y apellidos a uno de los elementos que, a su juicio, explican la personalidad del local: su dueño, Frisco.

Lo define como "una enciclopedia de la música rock", un conocimiento que, según explica, "se deja notar en el ambiente". Y la propuesta tiene además un punto de sencillez muy coruñés: tomar una copa, escuchar música y "comer pipas tranquilamente".