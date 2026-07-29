The Champions Burger regresa a A Coruña: diez días para disfrutar de las mejores hamburguesas gourmet

The Champions Burger regresará este verano a A Coruña con una nueva edición que volverá a convertir el muelle de Batería en el punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas gourmet. El festival se celebrará del 13 al 23 de agosto y reunirá a algunas de las hamburgueserías más reconocidas del país.

Consolidado como una de las citas gastronómicas más esperadas del verano, el evento permitirá al público degustar algunas de las hamburguesas más premiadas y populares del panorama nacional. Para ello, las diferentes hamburgueserías instalarán sus ya característicos food trucks, desde los que ofrecerán sus creaciones a los asistentes.

La entrada al recinto será gratuita, por lo que cualquier persona podrá acercarse a disfrutar de la propuesta gastronómica y del ambiente que acompaña a este festival, convertido en un referente para los aficionados a las hamburguesas.

Parada en Vigo antes de aterrizar en A Coruña

Antes de recalar en A Coruña, The Champions Burger hará parada en Vigo, donde permanecerá del 30 de julio al 16 de agosto en el centro comercial Vialia. En esta ocasión, el festival llegará a la ciudad olívica con California Dreaming, una puesta en escena inspirada en la estética y el espíritu de la costa oeste de Estados Unidos.

Esta gira busca este año la mejor smash burger de España y reúne a 17 hamburgueserías de distintos puntos del país. Entre los participantes figuran tres establecimientos gallegos: Caracuchos Furious Food, Custom Burger y Carnivale.