Grosso y Bonilla a la Vista lanzan en Galicia una pizza exclusiva con sus icónicas patatas fritas

La cadena de restauración Grosso Napoletano ha anunciado el lanzamiento de una pizza elaborada junto a la firma coruñesa Bonilla a la Vista, una colaboración que solo podrá degustarse en Galicia durante este verano. La propuesta llegará a los establecimientos de la marca entre el 28 de julio y el 20 de septiembre.

La nueva creación, bautizada como La Frita Bonilla, combina una base blanca con mozzarella fiordilatte, jamón cocido, crema de Grana Padano, queso pecorino y pimienta negra. El elemento diferencial es una abundante capa de patatas fritas Bonilla, que aporta un toque crujiente a la receta.

Según explica Grosso, la iniciativa busca poner en valor un producto estrechamente vinculado a Galicia a través de una receta diseñada específicamente para esta colaboración temporal. La compañía destaca que ambas marcas comparten una apuesta por la calidad de los ingredientes y por ofrecer propuestas gastronómicas diferentes.

La pizza podrá encontrarse únicamente en los cuatro restaurantes que Grosso opera en la comunidad, situados en Marineda City, en A Coruña, además de Santiago de Compostela y Vigo.