Gunnen, el restaurante de A Coruña con solo 3 mesas, conquista a la Guía Michelin: "La alegría es inmensa"

A Coruña vuelve a estar de enhorabuena en el ámbito gastronómico. El restaurante Gunnen se ha colado entre los favoritos de la Guía Michelin, sumándose así a la destacada oferta culinaria de la ciudad.

Situado en la calle Juan Díaz Porlier, en el corazón del barrio de Matogrande, este pequeño restaurante ha conseguido cautivar a los especialistas de una de las guías más prestigiosas del mundo gracias a la calidad de su cocina.

Así es Gunnen, el restaurante que ha conquistado a la Guía Michelin

Gunnen Coruña. Archivo

Chechu Rey, chef de Gunnen, reconoce que la alegría fue inmensa al conocer la noticia: "Para nosotros es una certificación de que el trabajo que estamos elaborando es por el camino correcto".

Aparecer como restaurante destacado es, sin duda, una de las mejores cartas de presentación para el público local y visitante. "Algo han visto que les ha encajado para recomendarnos", afirma el chef.

Aunque todavía no han podido medir el impacto real de este reconocimiento, que han recibido este mismo miércoles, el cocinero afirma que la inclusión de Gunnen en la Guía Michelin permitirá que los clientes sepan de antemano la experiencia gastronómica que encontrarán en el restaurante.

"Es una certificación. El cliente viaja con confianza y se desplaza", agrega a este respecto.

Dos menús degustación y una sala con tres mesas

La cocina de Gunnen es muy personal y trabaja muy pegada al mercado. "No estamos pendientes de lo que se está haciendo", explica su chef. Su propuesta se basa en el producto gallego y en la aplicación de diversas técnicas que buscan realzar cada ingrediente.

En esta línea, el restaurante ofrece dos menús degustación en constante evolución: Impulso y Tempo.

Entre las elaboraciones que más han llamado la atención de la Guía Michelin figura el 'Guisante lágrima con base de ajo blanco', aunque Chechu Rey destaca también la trenza de navajas como uno de los platos más representativos.

Ahora ya dentro de la Guía Michelin, el chef asegura que el restaurante se encuentra "en plena ebullición" y considera que este reconocimiento confirma que están siguiendo el camino correcto.

"Aunque 'diferente' es la palabra que más nos repiten, creemos que hay que trabajar siempre con una mirada personal", concluye.

Ya luce un Sol Repsol

Con tan solo tres mesas y un equipo reducido, del que también forman parte Josué (cocina) y Angélina (sala), Gunnen logró hacerse a principios de 2026 con un Sol Repsol en apenas un año y medio de vida.

"Gunnen es la apuesta personal del cocinero Chechu Rey, que en este espacio desarrolla una cocina de investigación aplicada que respeta el producto gallego, al que añade una capa de innovación técnica sorprendente", destaca la guía gastronómica española.