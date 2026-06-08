Carlos Montes, de La Sifonería, opta a mejor cocinero de tapas de Galicia: "El caldo es el alma de aquí"

La gastronomía coruñesa volverá a estar presente en una de las principales citas culinarias de Galicia. El chef Carlos Montes, de La Sifonería Gastrobar, será el encargado de representar a A Coruña en la próxima edición de Sete Cidades, Sete Sabores, un certamen impulsado por Turismo de Galicia para promocionar el turismo urbano a través de la cocina y las tapas.

La competición culminará el próximo 30 de junio con una gala en la que participará un cocinero por cada una de las siete ciudades gallegas y en la que se elegirá al Mejor Cocinero de Tapas Sete Cidades, Sete Sabores 2026.

Montes concurrirá con Dry Caldini, una propuesta que toma como punto de partida uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía gallega: el caldo. "La tapa es algo muy típico de A Coruña y de toda Galicia, que es un caldo gallego, pero le hemos dado una vuelta y lo hemos convertido en un trampantojo", explica el cocinero.

La elaboración parte del propio caldo tradicional, aunque transformado completamente en su apariencia. "Hemos cogido solamente el caldo, lo hemos clarificado y lo hemos dejado sin nada de grasa y prácticamente sin color. El típico caldo blanco pasa a ser completamente transparente", detalla.

La sorpresa continúa con el acompañamiento. Las verduras, los grelos y las carnes utilizadas en la receta original se trituran, se prensan y se transforman en una falsa aceituna que acompaña a la bebida. "Lo servimos en una copa de cóctel, desde una coctelera, como si fuese un Dry Martini. Por eso lo llamamos Dry Caldini. Es un trampantojo, pero mantiene todo el sabor intenso que tiene un caldo gallego tradicional", señala.

Un homenaje al sabor más tradicional de Galicia

La propuesta busca combinar innovación y tradición en un mismo bocado. Para Montes, el objetivo era llevar a un formato inesperado un sabor reconocible para cualquier gallego. "Queríamos representar algo tan tradicional como el caldo gallego. Creo que a cualquier gallego le va a gustar porque, al final, es un poco el alma de aquí", afirma.

El plato juega precisamente con ese contraste entre la apariencia sofisticada de un cóctel internacional y el sabor de una receta profundamente ligada a la cocina gallega.

De los premios coruñeses a la final gallega

La presencia de Carlos Montes en la final de Sete Cidades, Sete Sabores llega después de varios éxitos en concursos gastronómicos. El chef recuerda que el impulso definitivo llegó tras imponerse el año pasado en el Concurso de Tapas Picadillo. "Fue muy importante para nosotros porque nos dio muchísima visibilidad", reconoce.

A ese galardón se sumó también el premio a la mejor tapa en el certamen Coruñesa de Toda la Vida, además de llegar de nuevo a la final este año. "Estamos entrando en una dinámica muy creativa y llegar hasta aquí es muy importante para nosotros. Poder optar a ser uno de los mejores cocineros de tapas de Galicia es un reconocimiento, un orgullo y también una forma de agradecer a toda la gente que ha confiado en nosotros para llegar hasta aquí", concluye.

Montes, que descubrió su pasión por la cocina cuando apenas tenía seis años preparando tortillas francesas en su casa de Chinchón, terminó encontrando en A Coruña su hogar. Tras pasar por diferentes cocinas de España, fundó en 2022 junto a Silvia Munno La Sifonería Gastrobar, un proyecto que ahora aspira a llevar el sabor de la ciudad hasta lo más alto de la gastronomía gallega.