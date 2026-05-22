El restaurante familiar de A Coruña que lleva más de 40 años abierto y sirve 100 comidas diarias

Mesón O Pendello lleva más de cuatro décadas formando parte de la vida gastronómica de A Coruña. Situado en el número 26 de Cabana, en las inmediaciones de Expocoruña, el restaurante continúa hoy en manos de los hermanos Álex y Javi Pardo Gómez, hijos de los fundadores del negocio.

"Lo abrieron nuestros padres en el año 1981, hace ya 45 años", explica Javi. En sus inicios funcionaba como una taberna de tapas y menú del día, aunque con el paso del tiempo fue evolucionando hasta convertirse en restaurante.

Actualmente, el local sirve alrededor de 100 comidas diarias entre el menú del día y la carta. "Nuestra madre era ama de casa y empezó con una cocina heredada de su abuela, de la cocina tradicional de las aldeas gallegas: caldo gallego, lentejas o platos de cuchara. Y eso lo fuimos trasladando a más volumen", recuerdan.

Menú del día, cocina casera y clientes de toda la vida

El menú del día es uno de los grandes pilares del negocio. Cuesta 14,50 euros e incluye primero, segundo, bebida, pan y postre o café. Cada semana preparan diferentes platos tradicionales y propuestas de pescado según mercado. "La costilla al horno la solemos tener un día a la semana, otro día pollo asado, otro codillo… también hacemos lubina, salmón, bacalao a la gallega o guiso de choupa", explica Álex.

Los propietarios creen que gran parte del éxito del restaurante está en mantener una cocina casera y de producto. "Hay mucha gente que trabaja fuera de casa y busca comer de calidad pero casero", señala Javi.

Además, destacan que trabajan con aceite de oliva, incluso para las freidoras, y utilizan patatas naturales. "Son cosas que la gente valora mucho", apunta.

Pulpo gallego, asados los fines de semana y postres caseros

Entre los platos más demandados del restaurante destacan el pulpo á feira, la croca de ternera, los calamares o las almejas babosas en salsa. "Trabajamos con pulpo gallego. A diferencia de otros locales donde utilizan mucho pulpo marroquí, nosotros apostamos por producto gallego porque tiene más sabor", explica Javi.

Los fines de semana, además, el restaurante incorpora asados como cordero lechal, jarrete de ternera gallega o costilla al horno.

Y si algo no podía faltar en una cocina tan tradicional son los postres caseros, que van variando según la semana. Entre los más demandados destacan el tiramisú y la tarta de queso al horno, aunque también preparan otras elaboraciones como tarta de la abuela, tarta de queso fría, tarta de almendra o flan de huevo casero.

Clientes de varias generaciones

Después de más de 40 años abiertos, los hermanos aseguran que una de las cosas más especiales del restaurante es ver cómo la clientela ha ido pasando de padres a hijos con el paso del tiempo. "Hay gente que venía aquí con sus padres y ahora vienen ellos con sus hijos. Ves pasar generaciones y eso es muy bonito", explica Javi.

Esa fidelidad también se refleja cada fin de semana, cuando el restaurante suele completar prácticamente todas sus mesas. "Solemos abrir los sábados y festivos con todo reservado", comenta Álex.

Aun así, los propietarios decidieron mantener el domingo como día de descanso para favorecer la conciliación familiar. "Sabemos que es un día bueno de trabajo, pero los dos tenemos niños y preferimos aprovecharlo para estar con la familia", explican.