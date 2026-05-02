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Dónde comer en A Coruña, según la actriz y directora Gloria Rico Galán
La ferrolana, referente del teatro gallego contemporáneo y directora de la última gala de los Premios María Casares, comparte sus locales favoritos en la ciudad
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Gloria Rico Galán (Ferrol, 1968) lleva décadas vinculada al teatro gallego como actriz, directora y productora. Este año estuvo al frente de la gala de los XXX Premios de Teatro María Casares, una edición marcada por el homenaje al dramaturgo Manuel Lourenzo. Su trayectoria, ligada a compañías como Teatro en Punto y a proyectos de referencia en la escena gallega, la ha convertido en un nombre habitual sobre y detrás de los escenarios.
Fuera del teatro, Gloria también tiene muy claras sus direcciones: una selección de locales muy distintos entre sí, desde cafeterías cargadas de personalidad hasta restaurantes donde el producto y el entorno marcan la experiencia.
Dónde desayunar
Para comenzar la jornada, Gloria escoge Lieu, en la avenida de Arteixo. "Gústame Lieu pola súa variedade gastronómica internacional e pola decoración; a lámpada de plumas rosadas paréceme fascinante", afirma.
Dónde tomar el aperitivo
- Vermutería Martínez: Rúa Galera, 35, 15003 A Coruña
- Culuca: Av. Arteixo, 10, 15004 A Coruña
A la hora de tomar el aperitivo, reparte su preferencia entre dos clásicos: Vermutería Martínez y Culuca. "Escollería a Vermutería Martínez pola capacidade de modernizar un clásico, e Culuca polas súas tapas tradicionais", destaca Gloria.
Dónde comer
- A Mundiña: Rúa Real, 77, 15003 A Coruña
Para comer, su apuesta es clara: A Mundiña. Un restaurante que basa su propuesta en el producto del mar, trabajado con sencillez y respeto, en línea con la tradición de la Costa da Morte. "Escollería A Mundiña, polo produto do mar e polo trato", declara.
Dónde merendar
- Manhattan: Pr. Pontevedra, S/N, 15003 A Coruña
La pausa de la tarde tiene sabor a nostalgia en Manhattan."O Manhattan polo seu encanto doutros tempos e por ser un referente de quedadas", añade Rico.
Dónde cenar
- Arrabbiata: Rda. de Monte Alto, 117, 15002 A Coruña
Para cenar, escoge Arrabbiata, un restaurante que apuesta por la auténtica gastronomía italiana en A Coruña. "Escollería Arrabbiata, polo pracer de cear vendo o mar e polo ambiente íntimo que ofrece", añade.
Dónde copear
- El café de Macondo: R. San Andrés, 106, 15003 A Coruña
- La Urbana: Rúa Pastoriza, 10, bajo, 15003 A Coruña
Para terminar el día, Gloria propone dos opciones muy distintas: Macondo y La Urbana, este último con ambiente LGTBIQ+. "Macondo porque podes estar cun grupo con gustos diferentes, xa que teñen tanto refrescos, como copas ou infusións, e La Urbana, con terraza ou interior dependendo da climatoloxía", concluye.