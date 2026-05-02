Dónde comer en A Coruña, según la actriz y directora Gloria Rico Galán

Gloria Rico Galán (Ferrol, 1968) lleva décadas vinculada al teatro gallego como actriz, directora y productora. Este año estuvo al frente de la gala de los XXX Premios de Teatro María Casares, una edición marcada por el homenaje al dramaturgo Manuel Lourenzo. Su trayectoria, ligada a compañías como Teatro en Punto y a proyectos de referencia en la escena gallega, la ha convertido en un nombre habitual sobre y detrás de los escenarios.

Fuera del teatro, Gloria también tiene muy claras sus direcciones: una selección de locales muy distintos entre sí, desde cafeterías cargadas de personalidad hasta restaurantes donde el producto y el entorno marcan la experiencia.

Dónde desayunar

Lieu de A Coruña.

Para comenzar la jornada, Gloria escoge Lieu, en la avenida de Arteixo. "Gústame Lieu pola súa variedade gastronómica internacional e pola decoración; a lámpada de plumas rosadas paréceme fascinante", afirma.

Dónde tomar el aperitivo

CALLOS_auto_x2

A la hora de tomar el aperitivo, reparte su preferencia entre dos clásicos: Vermutería Martínez y Culuca. "Escollería a Vermutería Martínez pola capacidade de modernizar un clásico, e Culuca polas súas tapas tradicionais", destaca Gloria.

Dónde comer

Salpicón de bogavante de A Mundiña

Para comer, su apuesta es clara: A Mundiña. Un restaurante que basa su propuesta en el producto del mar, trabajado con sencillez y respeto, en línea con la tradición de la Costa da Morte. "Escollería A Mundiña, polo produto do mar e polo trato", declara.

Dónde merendar

La Cafetería Manhattan de A Coruña. López

La pausa de la tarde tiene sabor a nostalgia en Manhattan."O Manhattan polo seu encanto doutros tempos e por ser un referente de quedadas", añade Rico.

Dónde cenar

Vistas desde el restaurante. Quincemil

Para cenar, escoge Arrabbiata, un restaurante que apuesta por la auténtica gastronomía italiana en A Coruña. "Escollería Arrabbiata, polo pracer de cear vendo o mar e polo ambiente íntimo que ofrece", añade.

Dónde copear

El exterior de El café de Macondo

Para terminar el día, Gloria propone dos opciones muy distintas: Macondo y La Urbana, este último con ambiente LGTBIQ+. "Macondo porque podes estar cun grupo con gustos diferentes, xa que teñen tanto refrescos, como copas ou infusións, e La Urbana, con terraza ou interior dependendo da climatoloxía", concluye.