La actriz, directora y productora Gloria Rico

La actriz, directora y productora Gloria Rico Cedida

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Dónde comer en A Coruña, según la actriz y directora Gloria Rico Galán

La ferrolana, referente del teatro gallego contemporáneo y directora de la última gala de los Premios María Casares, comparte sus locales favoritos en la ciudad

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Gloria Rico Galán (Ferrol, 1968) lleva décadas vinculada al teatro gallego como actriz, directora y productora. Este año estuvo al frente de la gala de los XXX Premios de Teatro María Casares, una edición marcada por el homenaje al dramaturgo Manuel Lourenzo. Su trayectoria, ligada a compañías como Teatro en Punto y a proyectos de referencia en la escena gallega, la ha convertido en un nombre habitual sobre y detrás de los escenarios.

Bruno Saavedra en un partido en el Palacio de los Deportes.

Fuera del teatro, Gloria también tiene muy claras sus direcciones: una selección de locales muy distintos entre sí, desde cafeterías cargadas de personalidad hasta restaurantes donde el producto y el entorno marcan la experiencia.

Dónde desayunar

Lieu de A Coruña.

Lieu de A Coruña.

Para comenzar la jornada, Gloria escoge Lieu, en la avenida de Arteixo. "Gústame Lieu pola súa variedade gastronómica internacional e pola decoración; a lámpada de plumas rosadas paréceme fascinante", afirma.

Dónde tomar el aperitivo

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A la hora de tomar el aperitivo, reparte su preferencia entre dos clásicos: Vermutería Martínez y Culuca. "Escollería a Vermutería Martínez pola capacidade de modernizar un clásico, e Culuca polas súas tapas tradicionais", destaca Gloria.

Dónde comer

Salpicón de bogavante de A Mundiña

Salpicón de bogavante de A Mundiña

Para comer, su apuesta es clara: A Mundiña. Un restaurante que basa su propuesta en el producto del mar, trabajado con sencillez y respeto, en línea con la tradición de la Costa da Morte. "Escollería A Mundiña, polo produto do mar e polo trato", declara.

Dónde merendar

La Cafetería Manhattan de A Coruña.

La Cafetería Manhattan de A Coruña. López

La pausa de la tarde tiene sabor a nostalgia en Manhattan."O Manhattan polo seu encanto doutros tempos e por ser un referente de quedadas", añade Rico.

Dónde cenar

Vistas desde el restaurante.

Vistas desde el restaurante. Quincemil

Para cenar, escoge Arrabbiata, un restaurante que apuesta por la auténtica gastronomía italiana en A Coruña. "Escollería Arrabbiata, polo pracer de cear vendo o mar e polo ambiente íntimo que ofrece", añade.

Dónde copear

El exterior de El café de Macondo

El exterior de El café de Macondo

Para terminar el día, Gloria propone dos opciones muy distintas: Macondo y La Urbana, este último con ambiente LGTBIQ+. "Macondo porque podes estar cun grupo con gustos diferentes, xa que teñen tanto refrescos, como copas ou infusións, e La Urbana, con terraza ou interior dependendo da climatoloxía", concluye.