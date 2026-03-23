La Bombilla de A Coruña recibe un "Solete" de Repsol: "No nos lo esperábamos"

La Bombilla, uno de los locales más emblemáticos de A Coruña, ha sido distinguido con un "Solete" de la Guía Repsol, un galardón que reconoce a establecimientos con encanto, buena relación calidad-precio y propuestas gastronómicas auténticas.

Este reconocimiento sitúa al negocio coruñés entre los espacios recomendados para disfrutar de una cocina sin artificios, basada en recetas de toda la vida y en el trato cercano.

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, La Bombilla lleva años siendo un punto de referencia tanto para vecinos como para visitantes, que acuden atraídos por una carta sencilla pero muy cuidada.

Entre sus especialidades destacan la tortilla, las croquetas caseras y las albóndigas, platos que representan la esencia de la cocina tradicional.

A ellos se suma su milanesa, convertida con el paso del tiempo en uno de los iconos del local y uno de los platos más demandados.

El reconocimiento ha llegado de forma totalmente inesperada para el equipo. "Estamos sorprendidos, no nos lo esperábamos para nada, ha sido una sorpresa. De hecho nos preguntamos si seríamos nosotros porque pensábamos que estos premios se le entregaban a otro tipo de locales", explica Diana Bar, copropietaria del establecimiento.

Lejos de cambiar su forma de trabajar, desde La Bombilla tienen claro que seguirán fieles a su filosofía. "Estamos encantados, ojalá dure la alegría. Imagino que ahora estos días se acordarán mucho de nosotros, pero seguiremos trabajando igual para dar servicio y dar de comer", añade.

Los "Soletes" de Repsol ponen el foco en bares, tabernas y casas de comidas con personalidad propia, alejados de los circuitos más exclusivos, pero muy valorados por el público.

En este sentido, La Bombilla encaja plenamente en ese perfil: un local sin pretensiones, pero con una identidad muy marcada, donde prima la calidad del producto, la rapidez del servicio y un ambiente cercano y reconocible.

Este nuevo reconocimiento supone un impulso para el establecimiento, que previsiblemente verá incrementada su afluencia en los próximos días.

Sin embargo, su esencia seguirá siendo la misma: cocina tradicional, raciones generosas y un ambiente de los de siempre en pleno centro de A Coruña.