Dónde comer en A Coruña, según el director del Citic, Manuel González Penedo

Manuel González Penedo, con el edificio del Citic a su espalda. Quincemil

Manuel González Penedo acaba de ser reelegido como director del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información (Citic) de la Universidade da Coruña (UDC). Nacido en Fene y residente en Santiago de Compostela, pasa la mayor parte del día en A Coruña desde que accedió al cargo en 2014. En la ciudad herculina y su área ha aprendido a disfrutar de su sabrosa y variada gastronomía a cualquier hora.

Sus lugares predilectos para alimentarse, socializar y disfrutar de buena comida y compañía van de las calles peatonales del centro de A Coruña a barrios como Someso y Matogrande o a concellos vecinos como Oleiros.

Con Penedo al frente del Citic, el centro se ha convertido en una referencia nacional de la investigación donde la inteligencia artificial ha tenido un peso crucial. En el Citic se han formado prestigiosos grupos de investigadores y han desarrollado sus proyectos importantes empresas tecnológicas de proyección internacional.

Dónde desayunar

El Café de Macondo, en la calle San Andrés de A Coruña.

Para empezar el día y afrontar el trabajo con la mente despejada, a Manuel Penedo le gusta llevarse al paladar un delicioso café, y en A Coruña hay suficientes ofertas que elegir.

"Para desayunar suelo recomendar lugares donde el café se cuida especialmente. El Café de Macondo o El Hispano, en pleno centro, son dos opciones estupendas", repasa.

Dónde tomar el aperitivo

Terraza del mesón El Serrano, en la calle Galera. Quincemil

El centro urbano sigue siendo una zona infalible para Penedo a la hora de llevarse algo al estómago antes de comer. Sus "apuestas seguras", con buena carta e interior acogedor, apuntan a las calles de tránsito peatonal.

"Cualquier local del centro de la ciudad funciona bien, pero me quedaría con la Taberna do Cunqueiro o El Serrano con sus pulgas de calamares", escoge el director del Citic.

Dónde comer

Platos y exterior del restaurante O Pendello.

"Buena cocina y ambiente agradable". Fórmula infalible para convencer a cualquiera para repetir. Son los argumentos por los que Manuel González Penedo elige un restaurante como O Pendello para disfrutar de una buena comida.

Muy cerca del campus universitario de Elviña y del Citic, a una distancia cómoda para regresar al trabajo después del paréntesis gastronómico.

Dónde cenar

Plato de marisco de A Mundiña. Guía Michelin

Como no suele merendar, Penedo reserva para la cena (cuando toca fuera de casa) restaurantes de prestigio en la ciudad herculina donde uno sale satisfecho con cualquier elección.

De nuevo la carta y el ambiente son fundamentales para convencer y para repetir cuando alguien escoge A Mundiña o Comarea para una rica cena.

Dónde tomar una copa

Terraza del Bitácora, en Santa Cristina (Oleiros).

Si a la buena cena le acompaña a continuación la relajación de una bebida espirituosa, al responsable del Citic le gusta desplazarse al municipio de Oleiros.

Frente a la playa de Santa Cristina se mantiene activo un clásico de las tardes y las noches, Bitácora, para despedir el día con una copa. Con variedad de degustación y buenas vistas.