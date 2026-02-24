El sol reactiva la hostelería de A Coruña: "Salvando distancias, recordó al post-Covid"

El sol volvió a brillar este fin de semana en A Coruña y la ciudad lo notó. Calles con ambiente, terrazas llenas, sonrisas y ganas de socializar marcaron dos jornadas que supusieron un respiro para el sector hostelero, muy castigado por un invierno especialmente duro.

"La verdad es que yo me quedo con el 'Nunca choveu que non escampase', llevábamos realmente mal desde noviembre. Fueron muchos trenes de borrascas, ocho o nueve, ya he perdido la cuenta. Si no me equivoco, llevaba 43 días lloviendo sin parar, casi un récord histórico", resume Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña.

Más allá de la imagen de las terrazas vacías, Cañete subraya que el impacto fue mucho más profundo: "No es solo un tema de terrazas. La gravedad es mayor. Se ha notado mucho en la facturación. Menos gente por la calle, menos comidas, menos cenas. Con frío y temporales tan seguidos, la gente se refugia en casa".

El mal tiempo afectó incluso al Carnaval, tradicionalmente condicionado por la climatología pero que este año resultó especialmente malo. "Si llueve, el Carnaval nunca es muy lucido, pero con estos temporales que tuvimos…¿quién va a salir? Fueron realmente flojos", señala.

Caídas en la facturación y menos contrataciones

Aunque todavía no hay cifras cerradas, debido a que el trimestre no concluye hasta el mes que viene, el sector reconoce descensos generalizados. "No podemos saber con exactitud lo que ha descendido la venta, porque el trimestre no está cerrado. El que tiene terraza sufrió mucho más; el que trabaja con menú del día se fue salvando; el que está en zonas más complicadas lo notó más en las cenas, etc, pero de una forma u otra, lo sufrimos todos", explica.

Los propios distribuidores confirmaron la desaceleración. "Hemos hablado con Estrella Galicia, con Coca-Cola, con Heineken… todos lo han notado. Si nosotros vendemos menos, ellos venden menos. Es una cadena", apunta.

Esa ralentización también se trasladó al empleo. "Tenemos bolsa de trabajo en la asociación y ha habido menos demanda de personal. Siempre hay carencia en el sector, pero este invierno no se ha contratado como en otros años. Cuando hay movimiento empiezas a incorporar gente para formarles, pero esta vez no pasó", añade.

Un fin de semana de alivio

El buen tiempo cambió radicalmente el panorama. "Salvando las distancias, este fin de semana fue como cuando nos dejaron salir después del Covid. Había muchas ganas de salir, de tomar el sol, de estar en la calle", comenta Cañete.

Las terrazas se llenaron desde primera hora y el ambiente regresó al centro y a los barrios. "En cuanto sale un rayo de sol se llenan todas. Damos un servicio para que la gente pueda disfrutar, mientras los niños juegan, mientras se ventilan. Este fin de semana estaba todo lleno", añade.

Tras casi dos meses marcados por temporales continuos, el sector confía en que la tendencia cambie con la llegada de la primavera. "El sol es necesario para todo, también para la salud psicológica. Ojalá a partir de ahora empiece a funcionar y podamos encarar Semana Santa con optimismo".