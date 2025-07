Uno de los mejores restaurantes de lujo de España reabrirá en A Coruña tras su éxito en Arteixo

Bajó la persiana sin hacer demasiado ruido. Su adiós fue una sorpresa para muchos de los amantes de la buena gastronomía. A Capela, el restaurante de lujo que triunfó en Arteixo, regresará este otoño. Esta vez en A Coruña y lo hará de la mano del chef y empresario Fran Naya y su mujer Leonor, artífices del éxito de A Capela original.

Esta reapertura marca una nueva etapa profesional para este matrimonio que en octubre de 2019 abrió A Capela con una propuesta especializada en carnes premium. Pese a encontrarse en un momento "de gloria", este hostelero decidió cerrar este local en 2023 y emprender nuevos caminos.

La reapertura de A Capela en A Coruña, prevista para otoño, tal y como adelantan a Quincemil, marca una nueva etapa para Naya, que cerrará su actual local Efímero, en la calle Olmos, el 29 de julio. Y lo hará después de haber bajado recientemente la persiana de su otro local en la ciudad, Fucking Pollo. Dos cierres que se suman al de Efímero de Vigo.

"Cerramos porque queremos dar un giro e innovar", confiesa Fran, quien ya llevaba tiempo a vueltas con la idea de reabrir A Capela en A Coruña. Una idea que ahora está más cerca de convertirse en realidad. La previsión, dice, es abrir "en octubre o, como muy tarde, en noviembre" para poder estar ya a pleno funcionamiento en navidades.

El concepto lo tienen claro: traer a la ciudad la esencia de A Capela original de Arteixo. "Un local con pocas mesas y exclusivo". Las carnes serán, de nuevo, su gran especialidad. En Arteixo trabajaban carnes premium importadas de toda Europa, y así volverán a hacer. Los pescados eran otro de sus platos fuertes. "Trabajaremos mucho en función del producto de temporada que haya", afirma.

Fran quiere abrir de nuevo las puertas de un restaurante que, en Arteixo, llegó a ser un referente de la gastronomía de lujo. Y es que A Capela se coló en el listado Travelers’ Choice 2022 Best of the Best de los mejores restaurantes de lujo de España, según Tripadvisor, uno de los portales de referencia en cuanto a opiniones de comensales se refiere.

Buscando local

Fran y Leo se lanzan a conquistar de nuevo los paladares de coruñeses y visitantes ofreciéndoles una experiencia única y exclusiva. Los vinos serán otro de los puntos fuertes, así como la sobremesa. "Queremos recuperar la sobremesa porque está olvidada", dice Fran, quien prefiere alargar las comidas en lugar de trabajar cenas por la semana. Las cenas las reservan para los viernes y sábados.

La idea está clara, ahora solo les falta encontrar local. La búsqueda se centra en zona centro y Matogrande. "Estamos buscando algo que se adapte a lo que queremos hacer y ya hemos visto varios", afirma Fran.

Fran y Leo son un matrimonio que dejó su vida en Madrid para abrir las puertas de su negocio de hostelería en la tierra de origen de él. Él ya venía del sector de la hostelería, pero ella dejó atrás su carrera profesional como funcionaria y se embarcó en esta nueva aventura. Desde entonces ya han abierto las puertas de varios locales de hostelería. El próximo será A Capela Coruña, un local que aspira a convertirse en un referente gastronómico en la ciudad.