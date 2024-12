Dónde comer en A Coruña, según el cantante de la orquesta Panorama Diego Moreira

Diego Moreira es un destacado cantante en el panorama musical gallego, conocido por su papel como encargado de la emblemática orquesta Panorama, una de las formaciones más reconocidas en el ámbito de las verbenas en España.

Fotografía Alfonso (Sada) Dónde comer en A Coruña, según la cantante Aixa Romay

Nacido en Arteixo (A Coruña), Diego cuenta con más de 15 años de trayectoria en el mundo de la música, lo que lo ha convertido en un referente dentro del sector.

El cantante ha confesado a Quincemil sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copear en A Coruña.

Dónde desayunar

La Granera, en A Coruña. @EloyTP

Para desayunar Diego lo tiene claro: "Sin duda La Granera, en la Plaza de la antigua fábrica de Tabacos en A Coruña". El cantante nos asegura que sus favoritos de la carta son el capuccino acompañado con tosta de tomate natural con aguacate.

Dónde tomar el aperitivo

Bar A Palloza. Google Maps

"Para mí el tapeo de media mañana nunca falla, os recomendaría la tapa de macarrones con queso de Bar A Palloza, muy cerca de la mítica fuente de Cuatro Caminos, lugar de celebración de los deportivistas", nos recomienda el cantante.

Dónde comer

Viktor Kostynyuk, chef de Sicilia in Bocca. Quincemil

La oferta gastronómica en la ciudad herculina es muy amplia, por lo que complica decantarse por una sóla opción, nos afirma el cantante.

"Yo soy fan incondicional de la comida italiana, la mejor opción bajo mi punto de vista es Sicilia in Bocca en Juana de Vega. Sin duda mis favoritos son la pasta al pesto y de postre tiramisú de pistacho", afirma.

Dónde merendar

La Piadina Rimenese. https://lapiadinariminese.com/

Uno de los hobbies de Diego es pasar una tarde de compras en la que para el es su parada obligada: Marineda City. Allí para merendar su opción es sin duda La Piadina Riminese.

"Me gustan varias pero si me apetece dulce me decanto por la de Nutella y fresas y si me apetece salada la piadina de carne mechada, queso y salsa de mostaza es mi opción", nos recomienda.

Dónde cenar

Nana Pancha de A Coruña. Nana Pancha

Para cenar hace su apuesta más exótica e internacional sin abandonar la ciudad herculina: el Nana Pancha y el Kohlanta.

"Tengo dos sitios favoritos muy cerca de la Plaza de Pontevedra y muy distintos entre ellos. Por un lado tenemos el Nana Pancha, mi restaurante mexicano favorito. Sus nachos y sus tacos son una delicia, siempre bañados de un buen margarita de la casa. Por otro lado, y justo enfrente tenemos Kohlanta. Cocina asiática es lo que esconde este famoso local coruñés, el pad thai y sus gyozas son espectaculares", afirma el cantante.

Dónde copear

Bellini en A Coruña. Cedida

Para termina el día por A Coruña, nos invita a un local de reciente apertura para su última recomendación. Situado en la azotea del Centro Comercial de Elviña está Bellini, local con una decoración impresionante, música en vivo y una terraza con vistas a la ciudad espectacular.