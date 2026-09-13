Gran fiesta de los callos el 19 de septiembre con raciones a 5 euros en esta aldea de 446 habitantes

Ahora que el verano está a punto de terminar de forma oficial, cada vez está más cerca la vuelta a esos platos de cuchara tan contundentes y que siempre apetecen en los días de lluvia y frío. Lentejas, fabada, purés, caldo o callos son algunas de las recetas más típicas de Galicia.

Los callos a la gallega destacan por hacerse de forma diferente que en otras zonas de España. Aquí no solo llevan el vientre de la ternera y el chorizo, sino que también se le echan garbanzos, pata de ternera y su tan característica ajada con pimentón. Sin duda, un plato delicioso para ponerse las botas.

Callos a fartar por 5 euros

¿Qué sería de Galicia sin la inmensa cantidad de fiestas gastronómicas que se celebran en todos y cada uno de sus municipios y aldeas? En la comunidad, prácticamente cualquier producto o receta tiene una fiesta en su honor y algunas, incluso, se celebran en más de una localidad.

Este es el caso de los callos, uno de los platos más tradicionales de la gastronomía gallega y al que se dedican varias fiestas a lo largo del año. En esta ocasión, el próximo sábado 19 de septiembre, Ribasar, en el municipio de Rois (A Coruña), celebrará una gran fiesta dedicada a este popular plato.

Si eres un verdadero amante de los callos, esta es tu oportunidad para ponerte las botas, porque el precio será difícil de superar: cada ración costará tan solo 5 euros, por lo que puedes repetir a buen precio las veces que quieras, o al menos hasta que se acaben.

Será la primera edición de esta celebración en la parroquia, pero, teniendo en cuenta el éxito que suele tener este plato en Galicia, todo apunta a que no será la última. "Bo ambiente, bo sabor e moitas ganas", anuncian en su cartel. La degustación comenzará a las 21:00 horas y habrá también cantina a cargo de la comisión organizadora para que no falte de nada.

Y, como en toda buena fiesta gallega, la música también tendrá un papel protagonista. La artista Marietta ofrecerá una actuación y, después, un DJ se encargará de poner ritmo a la noche hasta el final de la fiesta.