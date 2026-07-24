Betanzos (A Coruña) fija un plazo para autorizar las embarcaciones de Os Caneiros

Los propietarios de embarcaciones que quieran participar este año en Caneiros en Familia o en las tradicionales jiras de Os Caneiros, que se celebrarán los días 18 y 25 de agosto, deberán presentar documentación ante Patrimonio Natural de la Xunta si se encuentran entre los supuestos establecidos por la administración autonómica.

El Ayuntamiento de Betanzos (A Coruña) informó este viernes de que la obligación afecta a quienes incorporen una nueva embarcación o a los propietarios que hubiesen dado de baja la anterior, ya que deberán tramitar una nueva autorización para navegar por el río Mandeo. En ambos casos, el plazo para entregar la documentación finalizará el 31 de julio.

Los interesados tendrán que presentar, a través del Registro municipal, los datos del titular de la embarcación, una copia del DNI y la matrícula de la lancha. Posteriormente, será el propio Ayuntamiento el encargado de recopilar toda la información y remitirla a Patrimonio Natural.

Por el contrario, los propietarios que ya presentaron esta documentación el pasado año no tendrán que repetir el trámite, ya que el consistorio enviará directamente a la Xunta los datos de los que ya dispone.

El Ayuntamiento explicó que esta gestión responde a la solicitud recibida por parte de la Xunta para disponer del listado de embarcaciones autorizadas a navegar hasta Os Caneiros durante las fiestas.

La autorización es necesaria al tratarse de un recorrido por el río Mandeo que discurre por un espacio protegido integrado en la Red Natura.