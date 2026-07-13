Juan Manuel lleva casi 20 años creando los fuegos del Apóstol en Santiago: "En España es extraño que una ciudad haga un espectáculo tan peculiar"

Los fuegos del Apóstol son uno de los principales atractivos de las fiestas de Santiago de Compostela año tras año. El cielo se iluminará este 2026 una vez más por partida doble: el 24, con los tradicionales fuegos que se lanzarán desde tres ubicaciones, y el 31, con la tirada desde la Alameda. Dos citas imprescindibles para disfrutar plenamente de las fiestas, que comenzarán el próximo día 22.

Pirotecnia del Mediterráneo es la encargada de hacer del espectáculo un momento memorable para los miles de gallegos que lo siguen desde la propia capital gallega o desde sus casas. La empresa de Valencia ya tiró el año pasado los fuegos artificiales, al haber sido la adjudicataria del servicio para ambos años, y afronta con ganas e ilusión una nueva edición.

El encargado de que todo salga bien es Juan Manuel Humanes, director de espectáculos de Pirotecnia del Mediterráneo. Apasionado de su trabajo, lleva desde 2008 vinculado a este show, el más icónico y relevante de Galicia de este tipo.

"Es un privilegio tener la oportunidad de hacer este espectáculo. Es muy significativo tanto para la empresa como para mí, que he trabajado en varias empresas y llevo casi 20 años haciendo espectáculos en la ciudad de Santiago", relata Humanes a Quincemil.

El director de espectáculos estará este 2026 en la capital gallega de la mano de Pirotecnia del Mediterráneo, firma familiar nacida en 2014 y liderada por Antonio García Juan. Con sede en Valencia y Madrid, la empresa se ha consolidado como un referente de los espectáculos de pirotecnia en España, aunque también ha trabajado fuera del país: el año pasado estuvo en el Festival Internacional de Espectáculos de Cannes.

Un espectáculo peculiar

Humanes dirigió sus primeros fuegos del Apóstol en el 2008, y más allá de los espectáculos del 24 y del 31 de julio, también se encargó de dirigir los que durante un tiempo se lanzaron en Nochevieja. "Tengo la gran fortuna de conocer la ciudad y de tener grandes amigos ahí. Tenéis algo muy a favor: os gustan los fuegos artificiales, este tipo de espectáculos los tratáis a primer nivel", señala sobre su experiencia en la urbe.

Y es que Santiago de Compostela es un referente en este tipo de espectáculos, y los del Apóstol son seguidos por miles de ciudadanos que visitan la ciudad para disfrutarlos en persona, así como por aquellos que los ven a través de la televisión e incluso de las redes sociales. El 24 de julio, y cada vez más también el día 31, son dos fechas marcadas en el calendario de los gallegos.

"El espectáculo sincronizado es muy bonito, no en todas las ciudades se hace. En España es extraño que una ciudad tome esa decisión y se atreva a hacer un espectáculo tan peculiar. Fuera de España sí se desarrollan, pero aquí sois de las poquitas ciudades" Juan Manuel Humanes, director de espectáculos de Pirotecnia del Mediterráneo

Los fuegos del Apóstol tienen la peculiaridad de que se tiran desde tres emplazamientos: la Alameda, la Cidade da Cultura y el parque de Carlomagno en As Fontiñas. "El espectáculo sincronizado es muy bonito, no en todas las ciudades se hace. En España es extraño que una ciudad tome esa decisión y se atreva a hacer un espectáculo tan peculiar. Fuera de España sí se desarrollan, pero aquí sois de las poquitas ciudades", explica Humanes.

El show es una auténtica delicia para todas las personas que tienen la oportunidad de ver cómo Santiago se ilumina desde tres escenarios a partir de las 23:30 horas. A nivel técnico, sin embargo, tiene su complejidad, ya que es necesario combinar el lanzamiento desde las tres zonas elegidas teniendo en cuenta las peculiaridades de cada una.

"Cada espectáculo se monta de una manera, y para generar que los tres sean iguales pese a que vayan a tres localizaciones diferentes se hace con un diseño informático para garantizar la paridad", señala el director de los shows de Pirotecnia del Mediterráneo, que añade que 17 técnicos viajarán a Santiago por el Apóstol para que todo salga rodado.

Los fuegos iluminan el cielo, asombran a quien los ve y desaparecen. Un espectáculo efímero que esconde el trabajo de un gran equipo tanto sobre el terreno como meses antes con el diseño y la fabricación de la pólvora. Todo ello teniendo en cuenta que no es posible realizar simulacros: cada detalle cuenta para que Santiago brille.

El pliego de contratación exige que los shows del 24 y el 31 de julio sumen más de 3.900 kilos de pirotecnia, algo que la empresa adjudicataria ha superado: lanzará entre las dos noches casi cinco toneladas de fuegos.

Y es que aunque todo el mundo levanta la vista en Santiago el 24 de julio, el día 31 el cielo también se ilumina para despedir las fiestas hasta el año siguiente. "Hay diseñado un espectáculo impresionante para ese día, en la línea de la pasada edición. Tienen también mucha importancia y nosotros le ponemos mucho cariño", indica Humanes sobre una cita de las fiestas del Apóstol que gana adeptos año a año.

"Esto es creatividad, ingenio, magia y arte. Nosotros somos una empresa artesana que fabrica manualmente, hoy en día no disponemos de máquinas para hacerlos" Juan Manuel Humanes, director de espectáculos de Pirotecnia del Mediterráneo

El cariño y la dedicación que el director de espectáculos de Pirotecnia del Mediterráneo pone a cada proyecto se palpa en su forma de hablar. Nadie mejor que él sabe la inmensa preparación que se esconde detrás de un evento que dura 18 minutos, en el caso del Día del Apóstol, y 31 en el caso del cierre de las fiestas.

Pero merece la pena. Miles de personas se asombran cada año con la magia que logra crear Humanes, que señala que han contado con la ventaja de que la adjudicación fue por dos años: "Te permite desarrollar, diseñar, fabricar, darle entidad y carácter al espectáculo con un año de anterioridad, puedes trabajar sobre el espectáculo con mucho tiempo. El formato de dos años da más tiempo para una creatividad más significativa".

El experto destaca, precisamente, el trabajo creativo detrás de cada espectáculo, sea grande o pequeño. Los kilos de pólvora, añade Humanes, no definen la belleza de la pirotecnia: "Esto es creatividad, ingenio, magia y arte. Nosotros somos una empresa artesana que fabrica manualmente, hoy en día no disponemos de máquinas para hacerlos".

¿Qué se sabe del Apóstol 2026?

El Concello de Santiago ha dado a conocer algunos detalles de las Fiestas del Apóstol 2026. Los festejos comenzarán el miércoles 22 de julio con el pregón, con el protagonista todavía por confirmar, y terminarán el viernes 31 de julio con el concierto de The Rapants.

El ayuntamiento también confirmó la actuación de la artista mexicana Lila Downs y la cantautora gallega Belém Tajes el 24 de julio en la praza da Quintana. No faltarán el tradicional Día do Traxe el domingo 26 de julio, las Xornadas do Folclore el sábado 25, los cabezudos, las orquestas en la Alameda y las atracciones desde el día 18. La Festa Pícara será el 23.

El espectáculo de luz, por otro lado, regresa a la praza do Obradoiro y se proyectará sobre el Pazo de Raxoi. Con una duración aproximada de nueve minutos y varios pases, ha sido diseñado por la empresa Qatro Gatos. Habrá, además, varias oportunidades para verlo:

La noche del 24 de julio se proyectará entre las 00:00 y las 02:00 horas cada 15 minutos

Los días 25 y 26 de julio comenzará a las 23:00 horas y se prolongará hasta las 01:00 horas, también con intervalos de 15 minutos

"A través dun percorrido narrativo, cheo de imaxinación, a fachada cobrará vida mediante varias escenas que xogarán coa arquitectura do edificio. Imaxe e son avanzarán da man para sorprendernos. Recoméndolle a todo o mundo que veña a velo", explicó el pasado miércoles la concejala de Festas, Pilar Lueiro, que recordó que este espectáculo está financiado con la recaudación de la tasa turística.