A Coruña contará en 2026 con 26 fiestas de barrio: este es el calendario completo

El Ayuntamiento de A Coruña destinará en 2026 un total de 500.000 euros para apoyar 26 fiestas de barrio de distinta naturaleza, desde romerías tradicionales hasta celebraciones gastronómicas y citas populares ya consolidadas.

El calendario festivo de este año vuelve a reflejar la diversidad de propuestas que conviven en A Coruña, con fiestas patronales, encuentros gastronómicos, eventos culturales y romerías que se reparten a lo largo de seis meses.

Mayo

En mayo, el arranque llegará con las fiestas del Barrio de las Flores, que abrirán el calendario los días 8, 9 y 10, seguidas muy de cerca por Xuxán, que celebrará sus festejos el 9 y 10 de mayo. A finales de mes será el turno de Os Rosales, con tres jornadas de celebración entre el 29 y el 31.

Junio

El mes de junio concentrará un importante número de citas, comenzando con Foliagra, que se desarrollará durante todo el mes como una propuesta cultural continua. A esta se sumarán las fiestas de Mesoiro y Vío el 6 de junio, la popular Festa dos Porcos en Labañou el día 13, y las celebraciones de Palavea ese mismo fin de semana, el 13 y 14. O Martinete tomará el relevo los días 20 y 21, mientras que Os Mallos cerrarán el mes con sus fiestas el 26 y 27.

Julio

En julio, la actividad festiva continuará con las celebraciones de Martelo, entre el 2 y el 4. Bens celebrará su jornada el día 5, y a mediados de mes coincidirán varias de las citas más tradicionales, como Peruleiro-Mariñeiros, la Romaría dos Castros y el Carme de Feáns, todas entre el 17 y el 19 de julio. Montelos completará la programación de ese mes con su fiesta el día 18.

Agosto

El mes de agosto será uno de los más intensos, con una amplia concentración de eventos. Las fiestas de A Gaiteira abrirán el calendario del 14 al 16, seguidas de la Festa da Fresa en Eirís el día 19. Ese mismo día comenzarán también las celebraciones del Castrillón, que se prolongarán hasta el 21. La Sagrada Familia tomará el relevo del 21 al 23, mientras que Pedralonga celebrará su jornada el día 22. El cierre del mes llegará con San Pedro de Visma, que festejará del 26 al 28.

Septiembre

En septiembre, la programación continuará con las fiestas de San Vicente de Elviña los días 5 y 6, seguidas por A Falperra el 12 y 13. Monte Alto pondrá el broche a este mes con sus celebraciones el 19 y 20.

Octubre

Finalmente, el calendario se extenderá hasta octubre, cuando tendrán lugar las últimas citas del año. El Rosario se celebrará los días 6 y 7, y O Ventorrillo cerrará la temporada festiva con cuatro jornadas de actividad entre el 9 y el 12 de octubre.