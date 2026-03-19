Fecha confirmada: regresa una emblemática fiesta del queso con más de 50 puestos y una gran verbena

Si eres amante del queso y este fin de semana no tienes planes, hay un evento que no te puedes perder. A 92 kilómetros de A Coruña y 164 de Vigo, Friol (Lugo) ya tiene todo listo para su emblemática Feria del Queso, que se celebrará este próximo 22 de marzo.

Declarada de Interés Turístico en Galicia, la Feria del Queso de Friol es ya una cita marcada en rojo en el calendario de los amantes de este producto lácteo milenario. Este año, la edición número XXXII confirma 50 puestos de queso y un variado programa de actividades.

50 puestos de queso, verbena con la orquesta Capitol y más

Al igual que los pimientos de Padrón o el percebe, el queso es uno de los pilares fundamentales de la gastronomía gallega. De hecho, la región cuenta con cuatro Denominaciones de Origen Protegida (DOP) y una lista (casi) infinita de queserías.

Por ello, no es de extrañar que la agenda de ocio incluya con frecuencia fiestas gastronómicas dedicadas al queso. Precisamente, este próximo fin de semana se celebra la de Friol, una cita imprescindible que espera la llegada de cientos de personas.

Friol ya tiene todo listo para su XXXII edición Feria del Queso. Como cada mes de marzo desde hace ya varias décadas, este municipio lucense homenajea la tradición local de elaboración del queso y rememora la costumbre antigua de las ferias que tenían lugar.

Pero el queso no será el único protagonista de la jornada, ya que el pan de Ousá también tendrá su espacio destacado.

Así, durante el próximo 22 de marzo, los asistentes podrán degustar el auténtico queso de Friol, visitar más de 50 puestos de queso, pan, artesanía y productos agroalimentarios, y disfrutar de la música, animación en las calles y ambiente festivo.

La fiesta dará comienzo a las 11:00 horas en la plaza de Andón Cebreiro y se extenderá por las calles del centro de Friol, con un programa que incluye pasacalles, talleres infantiles y una gran verbena amenizada por la orquesta Capitol.

A continuación, te detallamos la agenda completa de la XXXII Feria del Queso y Pan de Ousá de Friol (Lugo) 2026:

A las 09:30 horas: Empieza la feria con cohetes

A las 10:00 horas: Asignación de stands

A las 11:00 horas: Apertura de la Feria del Queso y pasacalles amenizado por Xesta Verde de Friol

A las 19:00 horas: Concierto de Bouba Pandereteiras en el Centro Sociocultural de Friol

A las 21:30 horas: Actuación de la orquesta Capitol

A las 00:30 horas: Fin de la fiesta

"O vindeiro 22 de marzo, o noso municipio converterase nun punto de encontro imprescindible para os amantes da gastronomía tradicional galega. Chega unha nova edición da Feira do Queixo e Pan de Ousá, unha cita xa consolidada no calendario festivo de Galicia", anima el alcalde de Friol, José Ángel Santos.