La ciudad romana perfecta para recorrer a pie: no está en Italia, nació en el siglo I a.C. y la rodea una muralla

Municipios medievales, lugares prerromanos o iglesias y catedrales con miles de años de historia son solo algunos de los muchos atractivos que ofrece Galicia. En esta región hay varios rincones declarados Conjunto Histórico-Artístico y Patrimonio de la Humanidad, destacando en este último la Muralla romana de Lugo.

La Muralla romana que rodea Lugo, la antigua Lucus Augusti, fundada en el año 15 a.C. por Paulo Fabio Máximo, es la única del mundo que se conserva entera, uno de los motivos por los que es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000, además de por su innegable belleza.

La Muralla romana de Lugo, Patrimonio de la Humanidad

Muralla romana de Lugo Shutterstock

La Muralla romana de Lugo es uno de los monumentos más emblemáticos de Galicia y una de las construcciones romanas mejor conservadas del mundo. Rodea el casco histórico de la ciudad de Lugo, la antigua Lucus Augusti, fundada por los romanos en el año 15 a.C. (siglo I a.C.).

Su principal singularidad es que conserva íntegra todo su perímetro, algo excepcional en una fortificación de más de 17 siglos de antigüedad. Por esta razón fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por la UNESCO.

"La leyenda dice que los romanos construyeron la muralla para proteger no una ciudad, sino un bosque, el "Bosque Sagrado de Augusto", en latín "Lucus Augusti", de ahí el nombre de Lugo. Hoy el bosque es un misterio, pero la muralla sigue en pie desafiando al tiempo y hablando a quien sepa escucharla", indican desde Turismo de Galicia.

Muralla romana de Lugo Shutterstock

La muralla tiene un recorrido de más de 2 kilómetros y una forma casi rectangular con esquinas redondeadas.

Sus muros alcanzan entre 8 y 10 metros de altura y en algunos puntos llegan a medir hasta 7 metros de ancho. De las 85 torres originales se conservan 63, entre las que destaca la emblemática torre de A Mosquera, que conserva dos ventanales originales. Además, de las diez puertas originales se mantienen 5 de la época romana.

Uno de sus mayores atractivos es que se puede recorrer completamente por la parte superior, disfrutando de unas vistas privilegiadas tanto del casco antiguo como de las zonas más modernas de Lugo.

Más allá de su Muralla romana

Lugo no es solo su muralla romana, sino que tiene mucho que ofrecer tanto a locales como a visitantes. Su casco histórico conserva el encanto de otra época, con calles empedradas, plazas donde descansar y edificios que rebosan historia.

Entre sus lugares más destacados está la Catedral de Santa María de Lugo, famosa por combinar distintos estilos arquitectónicos y por mantener expuesto de forma permanente el Santísimo Sacramento, privilegio que tiene desde por lo menos el siglo XV.

La catedral de Lugo Catedral de Lugo

Muy cerca de la catedral está la Plaza Mayor, donde se puede disfrutar de un ambiente espectacular cualquier día y época del año.

También destaca por su tradición gastronómica y su cultura del tapeo. En las tabernas del centro es típico disfrutar de platos como el pulpo á feira, la carne ao caldeiro o los postres gallegos acompañados de un buen vino.