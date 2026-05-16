El pueblo junto al Atlántico que enamora a National Geographic: famoso por el mejillón y un hórreo de 37 metros

Aunque cada vez más personas viajan al sudeste asiático en busca de paisajes exóticos y playas de aguas cristalinas, la realidad es que Galicia alberga lugares con historia, naturaleza y, cómo no, buena gastronomía.

El turismo en Galicia, de hecho, está en auge. Este crecimiento del número de visitantes consolida a la región como un destino de moda. Lugares icónicos como Santiago, las paradisíacas Islas Cíes y la Ribeira Sacra tienen buena parte de la culpa de este fenómeno.

Famoso por el mejillón y un hórreo de 37 metros

Un plato de mejillones al vapor Shutterstock

Sin embargo, Galicia también esconde otros rincones con mucho que ofrecer. Es el caso de Rianxo (A Coruña), un municipio junto al Atlántico que ha despertado el interés de la revista de viajes National Geographic.

Rianxo es un paraíso costero aún por descubrir. Pertenece a la comarca del Barbanza, en el sur de la provincia de A Coruña, y tiene una población aproximada de 11.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Rianxo es un pueblo marinero tradicional de las Rías Baixas donde la gastronomía ocupa un lugar protagonista. La especialidad de la zona es el mejillón y no es casualidad: la ría de Arousa es la ría gallega con mayor número de bateas, con más de 2.000 repartidas por sus aguas.

Junto al mejillón, otro de los grandes atractivos del municipio es un hórreo gigante de 37,05 metros de longitud, considerado el más largo de Galicia. El hórreo de Araño ostenta la medalla de oro y le sigue el hórreo de Lira con 36,53 metros y el de Carnota con 34 metros.

A diferencia de otros hórreos, este auténtico coloso del siglo XVII se asienta sobre un muro de mampostería y no sobre pies de piedra. Por este motivo, algunos puristas no lo consideran oficialmente el hórreo más largo de Galicia.

Llegar al hórreo de Araño desde Rianxo es muy fácil. Basta con seguir la carretera con dirección Padrón hasta alcanzar el cruce con la C-550 en Taragoña, continuando hacia O Rabuño.

¿Cuáles son las mejores vistas de Rianxo?

Panorámica de las Rías Baixas desde el Mirador Pico Muralla, Rianxo. Barbanzarousa.gal

Muy cerca del hórreo de Araño se encuentra uno de los miradores más espectaculares de la zona: el Pico da Muralla. A 678 metros de altura y con unas vistas panorámicas 360 grados, este balcón permite observar la ría de Arousa en toda su totalidad.

Otro de los atractivos de Rianxo son sus playas. Tanxil es la playa principal, ya que se encuentra muy próxima al casco urbano, aunque puede estar algo masificada en determinadas épocas del año. Por ello, dos alternativas muy recomendables son las playas de Tronco y As Cunchas.

Si te gusta el senderismo, Rianxo ofrece un recorrido arqueológico que hace un recorrido por los elementos más singulares de la zona, como los Petroglifos de Rainxiño, y otro medioambiental que lleva al visitante por los distintos puntos de interés ambiental del Concello.

Rianxo, cuna de grandes figuras literarias

Castelao. xunta

Como menciona National Geographic en su publicación, Rianxo fue cuna de tres grandes figuras literarias: Rafael Dieste, Manuel Antonio y, quizás el más conocido, Castelao, quien nació en la villa en 1886 y ejerció varios años como médico en la misma localidad.

También fue político. De hecho, formó parte de las Cortes de la Segunda República y en 1936 fue una de las caras visibles y figuras más importantes que se encargaron del Estatuto de Autonomía de Galicia pocos días antes del estallido de la Guerra Civil.

Rianxo, por otro lado, cuenta con su propio Museo do Mar. En él podemos encontrar desde maquetas de barcas hasta aparejos de pesca e incluso un taller de carpintería en el que se muestra cómo se construían las pequeñas embarcaciones usadas por pescadores.