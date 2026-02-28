El pueblo costero donde nació el himno de Galicia en el siglo XX entre pinares, acantilados y mariscos

Ser gallego es algo profundamente especial. La historia que acompaña a Galicia, su cultura, su lengua propia y la manera de ser y de sentir de su gente despiertan un sentimiento muy concreto en quienes tenemos la fortuna de haber nacido en esta tierra. Podría llamarse orgullo, identidad o simplemente ser consciente de todo lo que ha vivido esta región para llegar a ser lo que es hoy.

No son pocos aquellos a quienes debemos agradecer su lucha: quienes no renunciaron a sus ideales y, aún más, quienes llegaron a perder la vida por defender su forma de pensar. Entre los muchos gallegos ilustres que forman parte de nuestra historia, siempre ocupará un lugar especial en la memoria colectiva aquel a quien debemos el himno que todos cantamos a pleno pulmón: Eduardo Pondal, nacido en Ponteceso (A Coruña).

Casa natal de Eduardo Pondal

En la desembocadura del río Anllóns, en Ponteceso, se encuentra el pazo donde nació Eduardo Pondal en 1835. Este lugar no es solo un edificio, sino el origen de todas las obras que marcarían el mundo poético del escritor.

Desde Ponteceso desarrolló su obra imaginando un pasado céltico heroico para devolver la dignidad al pueblo. Su poesía, tanto en gallego como en castellano, buscaba despertar la conciencia de Galicia y proyectar un ideal de libertad y orgullo colectivo.

Uno de sus poemas más emblemáticos es "Os Pinos", ese cuyas primeras estrofas acabaron convirtiéndose en el himno de todos los gallegos y gallegas. En 1890, Pascual Veiga pidió a Eduardo Pondal un texto para un certamen musical que buscaba premiar a la mejor Marcha Rexional Galega.

Que din os rumorosos

na costa verdescente

ao raio transparente

do prácido luar?

Que din as altas copas

de escuro arume arpado

co seu ben compasado

monótono fungar?

Do teu verdor cinguido

e de benignos astros

confín dos verdes castros

e valeroso chan,

non des a esquecemento

da inxuria o rudo encono;

desperta do teu sono

Fogar de Breogán.

Pondal envió primer un poema titulado Breogán, y tras diferentes ajustes solicitados por Veiga para adaptarlo a la música, se consolidó el texto definitivo que sería la base de Os Pinos y, por tanto, del himno gallego, un texto que anima a Galicia a ser libre.

Os bos e xenerosos

a nosa voz entenden

e con arroubo atenden

o noso rouco son,

mais só os ignorantes

e féridos e duros,

imbéciles e escuros

non nos entenden, non.

Os tempos son chegados

dos bardos das idades

que as vosas vaguedades

cumprido fin terán;

pois, onde quer, xigante

a nosa voz pregoa

a redenzón da boa

Nazón de Breogán.

Aunque sus orígenes datan de 1890, no fue hasta el 20 de diciembre de 1907 cuando se presentó por primera vez en el centro Gallego de La Habana -actualmente conocido como Gran Teatro de la Habana-. Durante los años siguientes, hasta 1923, fue interpretado en eventos por grupos regionalista.

Con el tiempo, se convirtió en el emblema de Galicia.

Ponteceso, un paraíso costero entre paisajes y mariscos

"Eu nacín cabo de pinal espeso, eu nacín na pequena Ponte-Ceso", decía Eduardo Pondal haciendo referencia a la localidad que lo vio nacer. Dada la importancia que siempre le dio a su municipio y al resto de la comarca en los diferentes poemas que forman su obra, se le conoce como el Bardo de Bergantiños.

Situado en plena Costa da Morte, Ponteceso es un destino ideal que combina paisajes, cultura y gastronomía. Su costa escarpada y los pinares de la zona dan lugar a rutas increíbles como el Camiño dos Faros, donde destaca la Punta do Roncudo y su faro, icono marítimo desde 1920.

Entorno del Monte do Faro en una noche estrellada Concello de Ponteceso Ponteceso

Uno de los puntos más destacados del municipio es el Monte do Faro, un mirador natural que ofrece vistas espectaculares de la ría y la costa atlántica. Allí se encuentra la centenaria capilla de Nosa Señora do Faro, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, vinculada a tradiciones locales y a la vida marinera de la zona.

El patrimonio histórico se refleja en sus pazos y casas tradicionales como la citada Casa Natal de Eduardo Pondal, donde nació el poeta gallego y cuya obra inspira la Ruta Pondaliana o Val Nativo, un recorrido cultural que une la literatura con los paisajes que él describió.

La gastronomía es otro atractivo de Ponteceso, con productos del mar como el percebe, presente en festividades y mercados locales, y con la pesca y marisqueo como elementos centrales de la economía y tradición del municipio.

Percebes Shutterstock

Si eres amante de la naturaleza, en Ponteceso puedes disfrutar entre pinares y acantilados, contemplar playas tranquilas o pequeñas calas y disfrutar de atardeceres sobre la ría, que reflejan la belleza de la Costa da Morte.