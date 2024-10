Tener una familia numerosa en Galicia: "Nos gravan por haber decidido tener más hijos"

Casi la mitad de los españoles (49,8%) piensa que lo ideal a la hora de formar una familia es tener dos hijos. El porcentaje baja al responder que tres es lo perfecto (27,4%). Son datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con fecha de 2024.

En España se considera, entre otros supuestos, que una familia es numerosa cuando la unidad familiar está formada por una o dos personas ascendentes y tres o más hijas o hijos. En Galicia hay 29.149 Títulos Oficiales de Familia Numerosa, según los datos aportados por la Xunta de Galicia. Un 51% de ellas tienen 3 hijos o más. Es el caso del presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, José Manuel Trigo (Vigo, 1959). Él es padre de 10 hijos. La mayor tiene 41, y el más joven 21.

Trigo lleva toda su vida vinculado al movimiento asociacionista. Primer comenzó en la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan) y más tarde pasó a la dirección de la Federación Nacional, aunque sigue vinculado a la plataforma de Galicia en calidad de vicepresidente. En estos años ha vivido en sus carnes como "las familias numerosas están desprotegidas" porque las administraciones, dice, "nos gravan por haber decidido tener más hijos".

Según los datos de la Federación que preside, "la cuestión económica es la principal dificultad de las familias numerosas en su día a día". Tanto es así que el 75% manifiesta llegar mal a fin de mes.

¿Las familias numerosas están desprotegidas?

Sí. El problema de una familia que tiene muchos hijos es que necesitan viviendas más grandes, coches más grandes, se consumen más servicios... Una familia con un hijo en un piso de protección oficial de 90 metros cuadrados no tiene ningún problema. Una familia con cuatro o cinco hijos no puede vivir en un piso de 90 metros cuadrados. Pero no hay pisos de protección oficial aptos para las familias numerosas, así que tienen que acudir al mercado libre.

Cuando una familia con seis hijos se casa, se compra una casa de 200 metros cuadrados, que está considerada que es una vivienda de lujo. Cuando en realidad es el espacio mínimo que esa familia necesita. Nos pasa lo mismo con los vehículos. Los coches de familia numerosa son monovolúmenes. Son coches que tienen motores más grandes y emiten más CO2, por lo tanto, se pagan más impuestos porque se emite más CO2 tanto en el impuesto de circulación como de matriculación.

El consumo en el supermercado se multiplica. Lo que significa que pagamos mucho más impuestos porque consumimos mucho a la fuerza.

Hay quien defiende que tener hijos no es un derecho, por lo que, si no se cuenta con los medios económicos necesarios para mantener el gasto derivado de tener un hijo, debería replantearse la viabilidad de ser madre o padre. ¿Qué opinión le merece?

La opción de cualquier persona es vivir la vida como quiera vivirla. Las familias numerosas hemos optado por tener hijos, entonces yo no me meto con el que no tiene hijos. Pero yo he optado por tener hijos y resulta que pasa una cosa: para que la sociedad funcione necesitamos gente que pague impuestos, tener el relevo generacional...

A unos años vista, la administración tendrá que pagar un montón de pensiones y no tenemos gente que pague impuestos para pagar esas pensiones. Nosotros con nuestra decisión estamos aportando un valor a la sociedad muy importante y encima se nos grava por ello.

Ser madre o padre es complejo dada la responsabilidad que se tiene. A más hijos, más preocupación. ¿Hay mucho desgaste mental cuando se es responsable de una familia numerosa?

Cerca del 80% de las familias numerosas tiene problemas para llegar a final de mes. Es algo que siempre está ahí, es una espada de Damocles. Siempre te vienen gastos imprevistos que tienes que asumir y tienes que ir tirando. Esto es algo que con organización y metodología se va asumiendo.

También hay otra cuestión importante. En casi toda Europa hay una prestación por hijo a cargo y esto en España no existe. Nosotros llevamos muchos años solicitando al Estado la equiparación con nuestros vecinos en Europa. Ahora parece que con la ley de Familias, que está tardando tanto en salir, quieren arreglar en cierto modo esto, pero por el momento no hay nada.

Hace escasos dos meses las familias estaban inmersas en la vuelta al cole. Es una época cargada de presión económica para las familias ¿Cómo se gestiona en el caso de las numerosas tanto gasto?

La vuelta quizás es el momento más estresante económicamente. Son muchos chándales, ropa, material escolar...

¿Cuánto dinero puede suponer al año mantener una familia numerosa?

Hay estudios que dicen 20.000 o 30.000 euros al año. No voy a decir que me río porque no es para reírse, pero yo digo que las familias tenemos una economía de escala. Comprando envases unitarios te sale un poco más caro que envases grandes. Por ejemplo, el pan de molde, el ColaCao, son más baratos cuanta más cantidad compras.

También hablamos de una forma de vida en la que se utiliza mucho el aprovechamiento. Los zapatos valen de un año para otro, los pantalones... Toda la ropa se va aprovechando y la comida se compra en base a las ofertas y, por su puesto, no se desaprovecha nada.

¿Cuáles son las demandas más inmediatas de Agafan en estos momentos?

Ahora mismo encima de la mesa está la prestación económica que hemos comentado y también todo lo relacionado con la conciliación. No hay una progresividad en los permisos de conciliación. Tienen previsto que tengas un hijo o dos como mucho, pero no tienen progresividad.

Por ejemplo, la ley de familia dice que hay una serie de días por cuidado de hijo. Pero, claro, si tú tienes 4 hijos deberían multiplicarte los días por cuidado de hijos. En el tema de la prestación por desempleo, por ejemplo, si alguien de la pareja de los padres deja de trabajar, solo te cuentan dos hijos. Es decir, si tienes dos hijos te sube un porcentaje, pero si tienes tres, cuatro o cinco o seis no te sube nada. Se queda exactamente igual.

Nosotros decimos que todos los hijos cuentan y no es normal que un padre de seis hijos se tenga que apañar con una prestación por desempleo que está pensada para una familia con uno o dos hijos.