Carmen Delia, la gallega detrás de Escapalandia: "Viajar en familia no es un turismo barato"

Cuando hablas de Carmen Delia, obligatoriamente hablas de una mujer todoterreno. Es periodista, guía turística, filóloga y madre. La última, también se incluye en su carta de presentación porque, tal y como ella misma explica, es algo que condiciona toda su vida. En 2012 esta coruñesa creó el blog Escapalandia, un espacio creado para demostrar a miles de madres y padres que no es necesario renunciar al ocio tras la maternidad o paternidad. "Es mi bandera. Concibo la maternidad de esa forma, compartiendo tiempo y ocio con mis hijos", explica Carmen.

En Escapalandia los internautas pueden encontrar cientos de entradas en las que descubrir rincones de Galicia, pero también de España y Europa. Las mejores rutas de senderismo o los mejores parques infantiles de la ciudad son solo algunos de los recopilatorios que pueden encontrarse en su página web.

Tras una carrera de fondo de más de 20 años, Carmen Delia sigue al pie del cañón, subiendo una media de una entrada semanal a su blog. Tras un viaje de negocios a Madrid y un retraso de más de dos horas en el AVE, la creadora de Escapalandia encuentra un hueco en su agenda para atender a Quincemil y hablar de lo que queda por vivir... y por escribir.

Carmen Delia en la Ribeira Sacra con amigos Cedida

Periodista especializada en comunicación institucional, guía turística, filóloga y bloguera… Carmen Delia parece una mujer todoterreno.

Si lo miras todo junto, sí. Pero bueno, al final llevo de ejercicio profesional 25 años. Es mucho tiempo para estudiar y la verdad es que soy una persona muy inquieta. La vida ha cambiado mucho estos 25 años y hay que ir adaptándose. Y también es verdad que necesito trabajar en cosas que me estimulen.

¿Entre todos tus proyectos personales y profesionales dirías que Escapalandia es el más especial?

Es al que más tiempo he dedicado, sin ninguna duda. En Escapalandia llevo desde 2012 generando contenido con bastante constancia. Ahora solo puedo publicar una vez a la semana porque no me da la vida para más, pero estuve muchísimos años publicando dos artículos por semana. Es una apuesta bastante importante teniendo en cuenta que tienes trabajo, familia y mil cosas a las que dedicar tu atención.

Escapalandia también es un proyecto que va muy vinculado a mis hijos. Yo empecé cuando mis niños tenían dos y cuatro años y bueno, pues ahora ya son adolescentes, o sea que todo el recorrido ha sido con ellos.

En el blog logras aunar dos de tus pasiones: la comunicación y el turismo. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Recuerdas el momento exacto en el que diste el salto de fe y te arriesgaste a abrir el blog allá por 2012?

De una manera muy natural. Primero porque soy una persona muy inquieta y desde que tuve niños lo que quería era hacer planes con ellos porque los niños nunca están quietos y a mí también me gusta mucho viajar. Lo que intentamos era hacer planes que fuesen interesantes para ellos, pero que también se pudiesen compaginar con lo que nos gustaba a nosotros. Ir a museos, conocer determinadas ciudades...

Cuando ellos nacieron yo estuve muy conectada a los blogs referidos a crianza y maternidad, que es una manera que tenemos las mujeres de poder curar nuestras

heridas sobre la falta de conciliación y de las dificultades que hay para compaginar, criar y tener una profesión o una carrera profesional. Escapalandia vino un poco impulsado por eso, por reivindicar que puedes llevar a tus hijos a cualquier sitio.

Si miras atrás 12 años después, ¿te arrepientes de algo?

Es una pregunta difícil. No me arrepiento de haber dedicado ese tiempo a compartir ese contenido, porque me consta que a muchísima gente le ha ayudado. A lo largo de estos años me ha escrito muchísima gente que me dice "Oye, que yo te sigo" o "Gracias, me encantan los planes". Por eso yo siempre digo que solo porque una persona te lo agradezca merece la pena.

Sí que es verdad que quita mucho tiempo e implica muchísimo esfuerzo. O sea, piensa que el rato que otras personas tienen de ocio, pues igual para sentarse a ver la tele un rato el fin de semana, yo lo he dedicado a escribir. Es mucho esfuerzo y a nivel personal hay que valorar si vale la pena. Como negocio yo creo que los blogs se están

reinventando, pero creo que se ha pinchado un poco la burbuja.

¿Cómo logras organizar tu día para completar toda la lista de tareas: trabajo, blog, viajes propios…?

La cuestión aquí es que algo te guste y que seas una persona con inquietudes, e idealista. Cuando tengo un proyecto así es verdad que los temas me queman por dentro. O sea, no puedo dejarlo a un lado porque tengo ahí un Pepito Grillo que me dice "Tienes que hacerlo porque esto es chulo". Pero bueno, también hay que organizarse y establecer prioridades. Al final yo creo que las mujeres hacemos magia.

El aspecto diferencial de Escapalandia es que muestras planes y rutas atractivas tanto para adultos como para niños. Propuestas ideales para un día en familia, parece que para ti es muy importante la integración de los más pequeños en la sociedad y en el ocio de los adultos.

Es mi bandera, yo concibo la maternidad así. Creo que nuestros hijos son lo más importante que vamos a dejar en esta vida. Ya les tienes que dedicar poco tiempo porque están muchas horas en el cole y tú muchas horas trabajando, entonces, por lo menos, el rato que tienes de ocio compártelo con ellos.

Es verdad que nuestras madres tuvieron que renunciar a muchísimas cosas para poder tener una carrera profesional, incluso a lo mejor no se veía tanto, pero ahora reivindicamos ese derecho a poder tener una carrera profesional y al mismo tiempo poder dedicar tiempo a nuestros hijos si así lo queremos o si así lo vemos adecuado. Para mí Escapalandia es una bandera. Me considero una persona muy feminista en este sentido, aunque sé que hay ámbitos feministas que no son tan proclives al tema de la crianza y el de los niños.

A lo largo de estos 12 años el tiempo también ha pasado para su familia y sus hijos y usted se han hecho mayores ¿Ha notado que los planes han ido evolucionando/variando debido a esto?

Evidentemente cuando crecen ya no quieren ir contigo a todas partes porque ya toman sus propias decisiones y eso también hay que respetarlo. Pero, aun así, tratamos de seguir involucrándolos. Hay sectores empresariales que no cuentan mucho con el público familiar porque tienen la idea equivocada de que las familias consumen menos o consumen de otra manera.

Yo creo que hoy en día los que somos clase media, la gran mayoría de la población, sí tenemos este hábito de escapadas de turismo a lo largo del año y en muchísimos casos lo hacemos en familia y claro que se consume y se gasta. No es un turismo barato, todo lo contrario, es muy caro viajar en familia. Y cuando crecen, todavía más.

Carmen con su familia en un viaje a Ginebra. Cedida

Tu blog ha estado al pie del cañón durante 12 años con miles de visitas mensuales. Podrías haber muerto de éxito, pero, por el contrario, has logrado mantener tu presencia. ¿Cuál es tu secreto?

Un 98% de lo que publico en el blog lo he realizado en primera persona. Hay miles de proyectos en internet que están elaborados a base de documentarse o, en el peor de los casos, cogiendo directamente contenido ajeno. En mi caso los planes los hemos vivido en primera persona y, como los hemos vivido, los hemos contado. La gran mayoría los hemos costeado nuestro bolsillo. Quiero decir, no tenemos ninguna implicación para decir que un sitio está bien o mal, o que un hotel es bueno o malo. Y, en segundo lugar, está la constancia. La constancia y la sinceridad es la clave.

En su blog hay cientos de entradas con planes y lugares que visitar. ¿Algún día se ha quedado en blanco?

Es muy complicado que no se me ocurra nada que poner en un folio bien para escribir un artículo o bien para iniciar un proyecto o buscar ideas. Es que nunca me ha pasado. No sé si es que soy una persona creativa, si ya son los años de ejercicio de la profesión... O sea, si te pones con un folio en blanco, algo te sale, y no en mucho tiempo. Escribo un 70% de lo que hago, pero hay un 30% que se me queda porque no tengo tiempo a escribirlo. Tengo una lista larguísima de artículos para sacar.

Los planes se centran en Galicia, pero también tiene propuestas en el resto de España y Europa. Voy a hacerle una pregunta compleja: ¿Cuál ha sido el rincón favorito que ha visitado?

Cuando planteo un viaje busco la escapada ideal. La escapada ideal al final tiene para todos nosotros lo mismo: que sea un lugar bonito, natural, al aire libre y que puedas disfrutarlo con los niños.

Dejamos que cada lector elija el suyo.

Me parece bien. Yo siempre digo que, si tú piensas en un rincón de tu niñez, vas a pensar en un día de fiesta al aire libre, con familia, con amigos, que lo pasaste fenomenal, que descubriste algo nuevo, que comiste algo rico, que hiciste algo divertido... pero seguro que va a haber aire libre y seguro que va a haber gente que quieres alrededor. Esos son los recuerdos que te van a acompañar toda tu vida.