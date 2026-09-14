La feria junto al mar ideal para visitar este 17 de septiembre: artesanía, gastronomía y espectáculos

Este jueves 17 de septiembre, Rianxo (A Coruña) retrocede un siglo para recrear la esencia de la villa por aquel entonces. Durante toda la jornada, las calles del casco histórico se transformarán para mostrar cómo era la vida de antaño, con puestos de artesanía y gastronomía, talleres y diferentes espectáculos.

Un día pensado para todos los públicos y que está enmarcado en las fiestas de Guadalupe. Como no podía ser de otra forma, la música tendrá mucho protagonismo durante la celebración, llenando las calles de Rianxo de un ambiente espectacular.

"A Feira de 1926"

Uno de los puestos en la feria festasdaguadalupe.gal

Este jueves 17 tienes una cita imprescindible en Rianxo: las calles de su casco histórico volverán al pasado con la celebración del XX Feirón Mariñeiro, una cita con la que se recrea el ambiente y la esencia de la villa marinera en el siglo XX.

Durante todo el día, Rianxo se convertirá en un escenario de época, con una programación pensada para todos los públicos con el único fin de que vecinos y visitantes de todas las edades disfruten al máximo.

La feria contará con puestos de artesanía y gastronomía, en los que se podrá degustar algunos de los platos más típicos de la cocina local. Además, también habrá demostraciones de antiguos oficios y talleres con los que conocer las costumbres de Rianxo. La animación será un atractivo más de la jornada, con diferentes espectáculos de circo y magia.

Como en toda fiesta gallega, la música no puede faltar. A las 13:00 horas, se llevará a cabo la sesión vermú en la Praza da Igrexa con una actuación de Cé Orquestra Pantasma. Ya por la tarde, a las 20:00 horas, será el turno de Paxaro Pinto. A las 21:00 horas comenzará la Noite Folk, con las actuaciones de Mediarea y Boavila.

Si quieres revivir cómo era Rianxo hace un siglo, no dudes en pasarte por esta villa marinera y disfrutar de un día diferente. Además, puedes aprovechar tu visita para descubrir todos los encantos de esta localidad y sus alrededores.

Programación completa