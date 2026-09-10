SÉS abrirá la cuarta temporada de As charlas do Xerion en Cuatro Caminos, en A Coruña

La cantante protagonizará un encuentro con Jesús Suárez el martes 15 de septiembre, a las 19:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo

As charlas do Xerion regresan a A Coruña con SÉS como primera invitada de su cuarta temporada. La cantante y compositora participará el próximo martes 15 de septiembre, a las 19:00 horas, en un encuentro que se celebrará en la primera planta del Centro Comercial Cuatro Caminos. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La conversación estará conducida por Jesús Suárez y mantendrá el formato cercano que caracteriza a este ciclo, que propone conocer tanto la trayectoria profesional de sus protagonistas como su faceta más personal.

En esta ocasión, el público podrá acercarse a los orígenes de la artista en A Coruña, sus primeros pasos en la música y la evolución de su carrera. La charla abordará también su manera de entender la creación y las experiencias de la persona que hay detrás del nombre de SÉS.

De sus comienzos a Nadando na incerteza

María Xosé Silvar, conocida artísticamente como SÉS, publicó su primer álbum, Admirando a condición, en 2011. Desde entonces ha desarrollado una propuesta musical propia en la que conviven la canción de autor, el rock y el blues con la tradición gallega y diferentes influencias latinoamericanas.

El encuentro permitirá recorrer ese camino hasta Nadando na incerteza, publicado en 2025, y conocer el momento artístico y personal que atraviesa la cantante. Su relación con la música y la evolución de su forma de componer serán algunos de los asuntos de esta conversación.

La participación de SÉS pondrá en marcha una nueva temporada de As charlas do Xerion, que reúne a personalidades de distintos ámbitos de la cultura y la sociedad para compartir sus experiencias con el público.