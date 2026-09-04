Todos los grandes conciertos y eventos de Santiago de Compostela para disfrutar este septiembre 2026

Todos los grandes conciertos y eventos que recibirán septiembre 2026 en Santiago de Compostela Quincemil

Santiago de Compostela se despide oficialmente del verano durante el mes de septiembre. A lo largo de estas semanas, acogerá una serie de festivales, conciertos y actividades en diferentes salas de la ciudad o al aire libre. Entre ellas, las más destacadas son el WOS Festival, HolaNola Lab-Fest, Cidade Imaxinaria y Dálle Xogo.

Uno de los eventos musicales más destacados de estas semanas es el Festival Maré, un gran ciclo musical con duración de varios días en el que se podrá disfrutar de la fusión musical de artistas de todo el mundo, como Magalí Sare, Aterciopelados, Haydée Milanés, Marcos Coll, Omar Souleyman y Antonio Zambujo.

Conciertos destacados del mes

Kenny 'Blue Boss' Wayne y su banda actuarán este mes en Santiago de Compostela Cedida

El sábado 5 a las 20:30 horas el grupo andaluz de rock Saurom aterriza en la sala Capitol para regalarle a sus fans gallegos un concierto especial acústico, donde interpretarán sus mayores éxitos bajo un formato íntimo y nunca antes visto.

El jueves 10 a las 21:00 horas aterriza en la sala Capitol el rapero argentino YSY como parte de su gira por España, quien colaboró de sus inicios con grandes artistas como Duki y Neo Pistea. Actualmente destaca por éxitos como Full Ice o su sesión con Bizarrap.

El domingo 13 a las 19:00 horas tenemos una cita de lo más especial en la sala Capitol con Kenny 'Blue Boss' Wayne, la leyenda del blues y boogie-woogie ganador de un Grammy, quien estará acompañado de su icónica banda.

El sábado 19 a las 21:00 horas se podrá disfrutar de una de las citas más esperadas dentro del Lab-Festival HolaNola. El dúo femenino Caamaño & Ameixeiras se unen a la HolaNola Band para dar un concierto nunca antes visto en la sala Capitol. ¿Te lo vas a perder?

El martes 22 a las 20:30 horas aterriza en la sala Capitol el dúo argentino Perotá Chingó, formado por Julia Ortiz y Dolores Aguirre, quienes ganaron fama en el año 2011 gracias a su canción Ríe Chinito. Poco a poco, se han ido consolidando como una de las propuestas independientes más prometedoras de Argentina.

El miércoles 23 a las 20:00 horas el Teatro Principal inaugura por todo lo alto la edición 2026 del Festival Maré con un concierto doble de la orquesta gallega Vox Stellae junto a la artista catalana Magalí Sare, quien presentará su nuevo proyecto Descasada Vol. 1.

El miércoles 23 a las 22:00 horas en la sala Capitol podremos disfrutar de otra de las grandes citas que nos trae esta nueva edición del Festival Maré. EL dúo alternativo Aterciopelados, conocidos por fusionar sus raíces colombianas con rock de los 90, dará un concierto inolvidable.

El viernes 25 a las 23:00 horas en la sala Capitol tendremos la oportunidad de disfrutar del concierto en vivo de Omar Souleyman, el músico sirio que ha conseguido cruzar fronteras gracias a su fusión de ritmos folclóricos con el techno y post-disco. Será una de las citas más esperadas del Festival Maré.

El sábado 26 a las 19:00 horas podremos disfrutar de la icónica voz del portugués António Zambujo en el Auditorio de Galicia. El artista se presenta en la ciudad compostelana para presentar su nuevo disco Oração ao Tempo, donde destaca su dueto con el músico brasileño Caetano Veloso.

5 de septiembre: Cidade Imaxinaria

Cartel de la edición de 2026 de Cidade Imaxinaria Cedida

El sábado 5 iniciamos el mes de septiembre con la celebración de la 14.ª edición de Cidade Imaxinaria, un festival familiar en el que los más pequeños podrán disfrutar de una jornada gratuita de espectáculos de malabaristas, acróbatas, marionetas, conciertos y mucho más.

La programación de este año será de 17:00 a 20:00 horas. Durante este intervalo de tiempo, Cidade Imaxinaria presentará los shows en vivo y zonas de juego organizadas de una decena de compañías gallegas, asturianas, catalanas y portuguesas.

La programación completa del festival Cidade Imaxinaria:

Todos los espectáculos de pista

De 17:00 a 17:30 horas en Jardín del Teatro - La crisis de la imaginación

De 17:00 a 17:45 horas en Plaza Central - Mahara

De 18:00 a 19:00 horas en Plaza Central - GHOP!

De 18:45 a 19:15 horas en Jardín del Teatro - La crisis de la imaginación

De 19:15 a 20:00 horas en Plaza Central - Mahara

Todos los espectáculos itinerantes

De 17:00 a 17:50 horas / 19:00 a 19:50 horas - A Caravana (Experiencia interactiva)

(Experiencia interactiva) De 17:30 a 18:15 horas /19:00 a 19:45 horas - FemFarria (Música)

Zonas de juego y actividades

Sala Eisenman - Espacio sensorial para bebés (Risotadas)

(Risotadas) CEM/Biblioteca - Escoliña de circo (Pistacatro)

(Pistacatro) Jardín Literario - Juegos tradicionales (SororAs)

(SororAs) Soportales CEM/Plaza - Danza del metal (Espectaclespectacular)

5 y 6 de septiembre: Copa Galicia de Baloncesto

Cartel del 2026 de la Copa Galicia de Baloncesto Cedida

El sábado 5 y el domingo 6 vuelve la Copa Galicia de Baloncesto al recinto del Multiusos Fontes do Sar.

El sábado 5 tendrán lugar las semifinales de 18:00 a 20:30 horas y el domingo 6 se celebrará la gran final desde las 19:00 horas.

Este evento deportivo reunirá en la capital de Compostela a los principales clubes de Galicia Senior Masculinos:

CB Breogán (Liga Endesa ACB)

Obradoiro CAB (Liga Endesa ACB)

Club Básquet Coruña (Liga Endesa ACB)

Club Ourense Baloncesto (Primera FEB)

9 de septiembre: Erin Memento en el Ciclo NoitiNHas 2026

Cartel del ciclo NoitiNHas 2026 en Santiago de Compostela.

El ciclo de conciertos NoitiNHas celebra su novena edición con un cartel por todo lo alto, lleno de algunas de las mejores voces del panorama musical nacional con unas propuestas gastronómicas gourmet.

En esta ocasión, podremos disfrutar el miércoles 9 en el hotel NH Collection Santiago del concierto de Erin Memento con una deliciosa propuesta gastronómica de Javier Míguez de Casa Amancio.

11 de septiembre: Representación de la ópera La voz humana

Cartel de la ópera 'La voz humana' Cedida

El viernes 11 a las 19:00 horas el Auditorio de Galicia acogerá la representación de una de las óperas más aclamadas del siglo XX: La voz humana, con música compuesta por Francis Poulenc y dirigida por el cineasta Darío Autrán.

Estará protagonizada por la soprano Beatriz Riobó -acompañada por el pianista Carlos Enrique Pérez-, quien encarnará a la mujer que habla con el hombre que ama a través del teléfono. Ambos mantendrán una última conversación que lo cambiará todo.

11, 12 y 13 de septiembre: WOS Festival

Cartel de la edición de 2026 del WOS Festival Cedida

El viernes 11, sábado 12 y domingo 13 Santiago de Compostela acogerá una nueva edición del WOS Festival, un evento músico-cultural que reunirá a una serie de bandas de música, DJs, intelectuales y artistas alrededor de diferentes espacios de la ciudad. Asimismo, también se celebrarán talleres, sesiones de escucha, charlas y proyecciones de cine.

El ambicioso cartel del WOS Festival:

Ana Roxanne

Artur M. Puga & Sevi Iko Demonches

Ben Vince

Blood of Aza

Demdike Stare presents Who Owns the Dark?

Eerie Enterprise 'Piezo & upsammy'

Grobas b2b Pumu

gyrofield

HHY & The Kampala Unit

Israa Shalaby

JASSS

Jokkoo Collective presents Organic Intelligence

Juli Deák

Lee Gamble

Midori Hirano

Mor Elian

Paul Jebanasam presents matr

Polygonia

Saya

Shackleton

SKY H1

Slikback feat. maltdisney & Tasya present Friction

Space Afrika

Tujiko Noriko

Visible Cloaks

Yu Su presents Foundry

12 de septiembre: Gladiator Race

Cartel de la edición de 2026 de Gladiator Race Cedida

El sábado 12 tendrá lugar la prueba atlética conocida como Gladiator Race en el entorno de la Cidade da Cultura del Monte Gaiás.

La Gladiator Race dará inicio a las 16:00 horas con la salida de la categoría élite. Todos los participantes deberán completar un recorrido de 6 kilómetros lleno de obstáculos y dificultades como agua o barro.

También se celebrará de forma paralela la Gladiator Race Kids, una prueba destinada a niños y niñas de entre 3 y 12 años. En este caso, la prueba dará inicio a las 11:00 horas y deberá completarse un recorrido de 500 o 900 metros.

13 de septiembre: Carrera Corresan - Ruta dos Parques

Cartel de la edición de 2026 de Corresan Ruta dos Parques Cedida

El domingo 13 a las 11:00 horas dará inicio la 12.ª edición de la carrera popular Corresan por las principales zonas verdes de la ciudad de Compostela, de ahí que reciba el nombre de Ruta dos Parques.

Del 11 al 19 de septiembre: HolaNola Fest

Cartel de la edición de 2026 del HolaNola Lab-Fest Cedida

Desde el viernes 11 hasta el sábado 19 diferentes salas de la capital compostelana acogerán el HolaNola Lab-Fest, un evento musical que fusiona conciertos de raíz, jazz e improvisación inspirados en Nueva Orleáns.

La programación de conciertos de HolaNola Lab-Fest:

Viernes, 11 de septiembre

20:30 horas en el Espacio Centro Goianés- Kike Terrón

Sábado, 12 de septiembre

13:30 horas en la Galería A-B - Madisen Ward

21:30 horas en el Espacio Centro Goianés - Aurora Nealand + HolaNola Band

Miércoles, 16 de septiembre

21:30 horas en la sala Riquela - Madisen Ward

Jueves, 17 de septiembre

19:00 horas en la Sala Borriquita de Belém - Al Blanco & El Peli

21:30 horas en la Sala Riquela - Louis Ford & His New Orleans Flairs

Viernes, 18 de septiembre

19:00 horas en la Sala Borriquita de Belém - Safar Rouh

21:30 horas en la Sala Riquela - HolaNola Band (Aurora Nealand, Julián Maeso, Martin Masakowski, Stephen Lands, Rob García y Tom Risco)

Sábado, 19 de septiembre

12:30 horas en la Plaza Feixóo - Jeremy Thal

21:30 horas en la Sala Capitol - Caamaño & Ameixeiras

De forma paralela, durante estos días se organizarán una serie de actividades y talleres temáticos:

Casco Histórico - Bike Parade (Desfile musical sobre ruedas)

(Desfile musical sobre ruedas) Street Studio - Grabación callejera por Jeremy Thal

18:00 horas en Numax - Proyección & Coloquio con Giuliana Monteiro

Conversaciones culturales - Debates y encuentros entre el público y artistas

- Debates y encuentros entre el público y artistas Talleres y almuerzos - Formaciones de percusión y encuentros con artistas como Kike Terrón

16, 18 y 19 de septiembre: Conciertos en los Barrios de Compostela

La Real Filharmonía de Galicia presenta sus Conciertos en los Barrios Cedida

Un año más, la Real Filharmonía de Galicia inaugura una nueva edición del ciclo gratuito conocido como Conciertos en los Barrios, una iniciativa que tiene como objetivo llevar la música clásica y sinfónica más allá de los teatros y auditorios, haciéndola accesible para todo tipo de públicos.

La RFG estará dirigida por César Ramos y presentará un formato comentado y participativo donde se recorrerán los principales ejes de la temporada. Todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas y serán de entrada libre hasta completar aforo.

La programación completa de este ciclo se reparte en tres grandes citas:

Jueves 16 - Casa das Máquinas

- Casa das Máquinas Viernes 18 - Centro Comercial Área Central (Fontiñas)

- Centro Comercial Área Central (Fontiñas) Sábado 19 - Iglesia de Santo Agostiño

19 de septiembre: Representación de Nada de Álvaro Carrero

Cartel de la obra 'Nada' de Álvaro Carrero Cedida

El sábado 19 a las 20:00 horas tendrá lugar la representación de la comedia Nada en el Teatro Compostela.

Esta obra de Álvaro Carrero tiene como protagonistas a Pablo Puyol, Miguel A. Martín y al propio Álvaro Carrero, quienes encarnan a Lucas, Mateo y Juan, tres amigos que están a las puertas del Apocalipsis y quieren buscar un gran final.

Queda muy tiempo para que todo termine. Consigue ya tus entradas y disfruta de esta obra teatral llena de humor, pero también reflexión.

Del 23 al 27 de septiembre: Festival Maré

Cartel de la edición de 2026 del Festival Maré Cedida

El Festival Maré regresa a la ciudad compostelana desde el miércoles 23 hasta el domingo 27 con una nueva y ambiciosa edición con más de 30 espectáculos, entre los que se encuentran 8 inéditos en Galicia y 1 estreno absoluto.

Los artistas invitados navegan entre sonidos folclóricos, ritmos de jazz, rock, reggae, samba, fado portugués y muchísimo más. Algunos de los nombres más destacados de esta edición son Magalí Sare, Aterciopelados, Haydée Milanés, Marcos Coll, Omar Souleyman y Antonio Zambujo.

Los conciertos se repartirán entre la sala Capitol, el Auditorio de Galicia, Casa das Crechas, la Iglesia de la Universidad de Santiago, el Teatro Principal y la sala Riquela.

La programación completa del Festival Maré:

Miércoles, 23 de septiembre

20:00 horas - Magalí Sare + Vox Stellae

22:00 horas - Aterciopelados

22:30 horas - Banda das Crechas

Jueves, 24 de septiembre

Viernes, 25 de septiembre

Sábado, 26 de septiembre

Domingo, 27 de septiembre

25 de septiembre: Espectáculo de David Domínguez - El raro de los 90s

Cartel del espectáculo de David Domínguez 'El raro de los 90s' Cedida

El viernes 25 a las 21:00 horas llega al Salón Teatro llega David Domínguez con su show El raro de los 90s, donde mezclará un tono irónico, simpático y gamberro para hacer un repaso por sus mejores vivencias de los años noventa.

Un espectáculo ideal para toda la generación de los noventa que tiene ganas de recordar aquellos maravillosos años. ¿Te animas? ¡Las entradas todavía están a la venta!

25, 26 y 27 de septiembre: Dálle Xogo

Cartel de la edición de 2026 de Dálle Xogo Cedida

El viernes 25, sábado 26 y domingo 27 celebramos el último fin de semana de septiembre con la 2.ª edición de Dálle Xogo en el Centro Comercial Área Central, un festival de ocio familiar en el que se podrá disfrutar de juegos de mesa, demostraciones, torneos, talleres, charlas y hasta experiencias educativas.

El objetivo de este festival es promover la conexión, creatividad y diversión sin pantallas de por medio. Por lo tanto, está pensado para ser disfrutado con familia, amigos o en pareja.

Los horarios de Dálle Xogo serán de 16:30 a 20:30 horas el viernes 25 y de 10:30 a 20:30 horas el sábado 26 y domingo 27.

26 de septiembre: Concentración Jornadas Patrimonio Vehículos Históricos

Cartel de la edición de 2026 de las Jornadas Patrimonio Vehículos Históricos Cedida

El sábado 26 de 11:00 a 19:00 horas la Praza do Obradoiro acogerá las Jornadas de Patrimonio de Vehículos Históricos, uno de los eventos automovilísticos más destacados del mes de septiembre.

La programación completa del evento será revelada durante las próximas semanas.

26 de septiembre: Andaina En Marcha Contra o Cancro en Santiago de Compostela

Cartel de la edición de 2026 de la Andaina En Marcha Contra o Cancro Cedida

El sábado 26 la ciudad compostelana acogerá su primera edición de la Andaina Solidaria En Marcha Contra o Cancro, un evento deportivo solidario que dará inicio a las 10:00 horas y hará un recorrido desde la Alameda hasta completar 5 kilómetros en total.

26 y 27 de septiembre: Espectáculo de Pedro Volta - Magic Space. La magia del todo

Cartel del espectáculo de Pedro Volta Cedida

El sábado 26 a las 19:30 horas y el domingo 27 a las 17:30 horas llega al Teatro Compostela el ilusionista gallego Pedro Volta, quien nos invita a un viaje mágico e intergaláctico con su nuevo show Magic Space. La magia del todo.

A través de magia y tecnología haremos un emocionante viaje interestelar en el que Pedro Volta nos sorprenderá con teletransportaciones en directo, trucos de magia nunca antes vistos y un emocionante homenaje al mago del cine Georges Méliès, creador de Viaje a la Luna.

No te pierdas este show único de uno de los participantes más icónicos de Got Talent España. ¡Hazte ya con tus entradas!

Conciertos de septiembre día a día