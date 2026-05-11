Es gratis: llega al centro de A Coruña una gran exposición de muñecas Nancy este día de junio

Las muñecas Nancys son mucho más que un simple juguete, son todo un icono intergeneracional de la infancia española y un fenómeno sociológico que marcó las décadas de los 70 y 80.

Nancy ocupa un lugar muy especial en el corazón de muchos nostálgicos que pasaron incontables horas jugando con estas muñecas y que hoy continúan rindiéndoles homenaje en exposiciones y colecciones.

Exposición de muñecas Nancy en A Coruña: fecha y lugar

Precisamente, A Coruña acogerá una exposición de la muñeca creada por Tino Juan el próximo mes de junio. Con motivo del evento Galinancy, la ciudad herculina se convertirá en el escenario de esta cita dedicada al universo Nancy.

La muestra 'Las muñecas de nuestra infancia' se expondrá el próximo sábado 20 de junio en la sala de exposiciones del Sporting Club Casino (calle Real, 83) y reunirá todo tipo de muñecas.

El evento se desarrollará en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, para que nadie se quede sin la oportunidad de verlo. La entrada es gratuita, por lo que no es necesario reservar entradas.

Vecinos y visitantes que se acerquen podrán disfrutar de una exposición de muñecas Nancy en sus diferentes modelos y ediciones. "Esto va viento en popa", afirman desde la organización.

La exposición 'Las muñecas de nuestra infancia' se enmarca dentro del evento Galinancy, que este 2026 celebra su segunda edición y, para festejarlo, sorteará una Nancy conmemorativa entre los asistentes.

Galinancy es un encuentro dirigido a coleccionistas, nostálgicos y curiosos que quieran conocer más sobre el universo Nancy. El evento contará con numerosas sorpresas y regalos para todos los asistentes.

Al igual que la exposición del Sporting Club Casino, la cita se desarrollará a lo largo de la jornada del sábado 20 de junio, según informa la organización.