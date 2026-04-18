Ana Souto volvió a Galicia después de vivir en Portugal y en Francia: "Tenemos mucho que aportar"
Ella es una de las casi 50.000 personas gallegas que regresaron a la comunidad en los últimos años
Ana Souto nació hace unos 30 años en Brión, cerca de Santiago de Compostela, pero la vida la ha llevado a residir en distintos países. Después de una primera experiencia estudiantil en Estados Unidos, esta traductora decidió probar suerte emigrando primero a Portugal y después a Francia, con un paso por Oriente Medio. Desde hace casi dos años vive de nuevo en Galicia. Ella es una de las 49.995 personas gallegas que han regresado entre 2018 y 2024.
"Fixen primeiro de Bacharelato en Estados Unidos. Foi a miña primeira experiencia do que supón vivir fóra e unha toma de contacto bastante intensa. Supoño que foi o que me levou a querer volver a irme de Galicia. Hai tanto mundo por descubrir e tantas oportunidades...", comenta por teléfono, instalada ahora en Vigo.
Después de esa experiencia estudiantil, ya con 20 años y acabando la carrera de Traducción e Interpretación, Ana optó por irse a Oporto, donde estuvo varios meses gracias al programa de movilidad laboral Eures.
"Fixera unhas prácticas de Erasmus na universidade, nun proxecto da Facultade de Letras. Gustoume moito a cidade e busquei a forma de quedarme", explica. La experiencia en el país vecino, con el que "de primeiras pode parecer que temos moito en común e é certo, sobre todo con Galicia, a nivel cultural aportoume moitísimo. Tamén puiden aprender unha lingua nova e ver como se traballa noutro lugar no ámbito universitario".
Pero el destino le presentó la oportunidad de ser profesora auxiliar en Francia, así que esta gallega no dudó en mudarse primero a Grenoble y más tarde a París, una ciudad que debido a su tamaño le presentó "desafíos maiores" a la hora de crear vínculos personales, aunque también le brindó más oportunidades laborales. Aquí llegó a aprobar una oposición en educación.
"O proceso de readaptación foi máis intenso ao voltar que cando marchei"
Ana cuenta que durante su tiempo en el país galo pudo trabajar como ayudante de una profesora de español que tenía una discapacidad visual, lo que le sirvió para "facer case un máster de profesorado en directo coa experiencia dunha persoa con 15 anos no ensino e a sensibilidade que desenvolvóin ao ter contacto directo cunha persoa con discapacidade. Iso me marcou". Tanto, que esta traductora y profesora decidió realizar un máster de necesidades específicas de apoyo educativo.
Esta fue su vuelta a Galicia, motivada por las bolsas BEME (Bolsas Excelencia Mocidade Exterior) destinadas a jóvenes gallegos que residan en el extranjero para incentivar su regreso.
Las dificultades de volver
Su regreso a tierras gallegas, de todas formas, no fue fácil. Ana explica que en ocasiones volver a casa es más difícil que irse de ella.
"Volvín coa ilusión de reconectar, sobre todo coa miña familia e de pasar máis tempo coas miña avoas", cuenta mientras reconoce que "houbo máis choque cultural e o proceso de readaptación foi máis intenso ao voltar que cando marchei". Pese a mantener el contacto a distancia, también gracias a una tecnología que ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años, "hai vínculos y rutinas que non podes forzar e aquí tamén volves comezar de cero. A vida que deixei con 21 anos non é a mesma. O que supostamente tería que sentirse como casa xa non é fogar".
Además, la falta de oportunidades laborales tampoco ayuda. Ana critica que "hai moitos obstáculos para ser profesora de español para estranxeiros. Hai moita demanda pero moitas ONGs dan este servizo como voluntariado en lugar de ser algo remunerado. Así non se da un servizo axeitado, cando a lingua é clave para a integración".
A ello se suma el "shock" al ver el descenso en galegofalantes, sobre todo entre la gente joven: "É algo que me doeu cando volvín".
Tras los pasos familiares
En líneas generales, Ana define su experiencia como emigrante como algo que pudo aprovechar desde el privilegio. Como gallega, también su familia tiene historias ligadas a la emigración.
"Todos temos a alguén que estivo nalgún lugar de Europa ou enArxentina. No caso da miña familia materna temos familiares en Mar de Plata e a miña familia paterna, os meus avós e o meu pai, emigraron a Suiza. A infancia e adolescencia do meu pai foi en Berna", apunta.
En este sentido, Ana reconoce que "estiven a ter a mesma vida que eles, pero hai unha diferenza importante. Eles marcharon por necesidade e eu polo privilexio de ver mundo nunha Europa completamente diferente".
Suiza es, precisamente, el siguiente destino que esta gallega tiene en mente. Los problemas con la vivienda y con el mercado laboral aquí la animan a emprender de nuevo en un futuro próximo una vida como emigrante y dejar Galicia.
"Quenes estivemos fóra temos moito que aportar", sostiene lamentando la falta de oportunidades aquí.