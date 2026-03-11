El primer Mercado das Nubes de 2026 se celebra este fin de semana en A Coruña: toda la información

El Mercado das Nubes, en A Coruña, vuelve del 13 al 15 de marzo con su edición de primavera Cedida

A Coruña calienta motores para la primera edición del Mercado das Nubes de 2026. La edición más primaveral de este popular evento se celebrará del 13 al 15 de marzo en el mercado de San Agustín.

"Será con el mismo entusiasmo y manteniendo su filosofía de ser un mercado urbano compartir el talento, la creatividad y la diversidad, donde quedar con amistades o tomarte algo. Esta edición contamos con la colaboración de Estrella Galicia, Cabreiroá y la Asociación Coruña Cociña", señalan desde la organización.

El Mercado das Nubes destaca por las propuestas de sus más de 60 participantes que "le dan una pensada" a su trabajo a través del diseño, la creatividad, la ecología y la proximidad.

Así, la edición de primavera contará con unas 60 marcas locales, de microempresas a personas individuales, que darán a conocer y comercializarán sus diseños y creaciones, ropa vintage, fotografía, complementos, joyería, diseño gráfico, ilustración, arte, cosmética natural, decoración, gastronomía gourmet y artesanía infrecuente en un espacio en el que habrá organizaciones solidarias.

Gastronomía y música

El evento contará, además, con la experiencia Maridajes KmC de Estrella Galicia, con productos de la propia plaza de San Agustín y preparados por cocineros de Coruña Cociña, así como con las Rivera Reposada y Amara Brava. Esta es la programación

Sábado 14, desde las 13:00 horas, Guiso Mariñeiro de Choupa, Algas e Vexetais da Costa de Javi Freijeiro y Moncho Bargo, de Pracer Zalaeta

Domingo 15, desde las 13:00 horas, se estrenan los Callos de Alma García, de Greca Bar

El Mercado das Nubes también contará con amenización musical. En concreto, las actuaciones previstas para este fin de semana son las siguientes:

Viernes 13 El primer tardeo será con Diana Pombo, desde las 19:00 horas

Sábado 14, doble sesión El vermú corre a cargo de Erik Lepeich, desde las 14:00 horas El tardeo es para Javi Regueiro, desde las 19:00 horas

Domingo 15 La sesión vermú a cargo de REM, desde las 14:00 horas



Los clientes, además, podrán ganar una entrada para el partido del Liceo contra el OC Barcelos participando en el concurso "¿Cuál es puesto que más florece?" a través de un código QR. El puesto más primaveral obtendrá gratuitamente su inscripción para el Mercado das Nubes de Verán.

Los más pequeños, además, disfrutarán de una zona infantil permanente.

El Mercado das Nubes es mucho más con la participación de Q´banos y La Llorona, Arte Cachito, Serendipia en la gastro del Mercado, Art Nouveau, Bo Peixe, Vivali, Carmelamola, Los Platos de Cristina, Mel Ai Alma (ganador de la mejor miel de Galicia), Alacena de Sanabria, el caricaturista Jorge Blanco, distintas organizaciones sociales y mucho más… Un lugar para comprar, tomar algo o pasear.