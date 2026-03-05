Todos los planes que puedes hacer en A Coruña este fin de semana: música, cine y mucho más

Estos son todos los planes que puedes hacer en A Coruña durante el primer fin de semana de marzo

El mes de marzo entra pisando con fuerza en A Coruña, pues durante esta semana podremos disfrutar de importantes eventos. Desde la Feria de BioCultura & EcoTurismo, pasando por el Foro Mujeres Referentes 2026 de Quincemil y terminando con las dos primeras sesiones del ciclo Mulleres de Cine.

Si eres de los que prefieren pasarse el fin de semana de fiesta, también tenemos planes para ti. Y es que no solo tendrán lugar los conciertos de Barry B, The Kooks, Dirty Suc o Manuel Wirtz, sino que la sala Pelícano acogerá una nueva WAKE UP! y una exclusiva GLOW PARTY como parte de su 10.º Aniversario.

Conciertos del fin de semana

La banda británica The Kooks harán una parada en Galicia como parte de su Tour Europeo

Nos espera un fin de semana cargado de grandes citas musicales. Desde el indie británico de The Kooks, pasando por el sonido urbano de Barry B y terminando con la fusión de clown y balada romántica del argentino Manuel Wirtz. ¿Ya tienes tus conciertos favoritos apuntados en tu agenda?

Hoy, jueves 5, empezamos a las 22:00 horas calentando motores para el primer fin de semana del mes de marzo con un show inédito de The Kooks en la sala Pelícano. Será una de las primeras citas musicales enmarcadas dentro de la programación de O Gozo Fest 2026.

Paralelamente, el jueves 5 y el viernes 6 a las 22:00 horas El Chato, también conocido como Barry B, regresará a la sala Inn Club de la ciudad herculina con dos fechas exclusivas como parte de su nueva gira internacional Infancia Mal Calibrada. Presentará en directo los temas de su EP de 2025 de nombre homónimo.

El viernes 6 a las 20:30 horas en el Teatro Colón tenemos una cita exclusiva con dos grandes voces que marcaron la generación de nuevos cantautores en los años 90: Pedro Guerra y Javier Álvarez, quienes se reencuentran sobre los escenarios para presentar su gira conjunta Aunque ya no soy dos.

El mismo viernes 6 las 20:30 horas le daremos la bienvenida en el Pub Don Giorgio a Tristán!, quien regresa a los escenarios acompañado de The Jazz Band Air para elevar al infinito su repertorio de canciones. Será la primera vez que Tristán! se presente en la ciudad herculina dentro de su trayectoria musical.

La última gran cita musical del viernes 6 dará inicio a las 21:00 horas de la mano de Manuel Wirtz, quien se presentará en la sala Malavida como parte de su gira internacional. Prepárate para disfrutar del multitalentoso presentador y cantante, quien promete dar un espectáculo inolvidable con su fusión de clown y balada romántica.

Otros conciertos destacados del fin de semana serán el del rapero vigués Dirty Suc en el Playa Club o el espectáculo Sabinaria, conocido como el mejor tributo herculino a Joaquín Sabina, en el Garufa Club (ambos el viernes 6).

Cerraremos este intenso fin de semana el domingo 8 con Toño Centella en El Pantalán y la DJ Symphonic con su espectáculo 80s y 90s Edition en el Palacio de la Ópera.

Partidos del fin de semana: R.C. Deportivo vs Granada C.F.

Los jugadores del Dépor celebran con la afición el triunfo frente a la Real Sociedad B. RCDeportivo

El domingo 8 a las 21:00 horas tenemos una nueva cita futbolística con el equipo blaquiazul en el Estadio de Riazor, donde se enfrentarán al Granada C.F.

Proyecciones del fin de semana

El cartel de una de las películas que serán proyectadas este fin de semana: 'Il Preuvait des Oiseaux'

Durante este fin de semana podremos disfrutar de las primeras proyecciones del mes de marzo.

Por un lado, la Filmoteca de Galicia inaugurará el tercer mes del año con las proyecciones de dos cineastas argentinas de los años 60s y 70s: Eva Landeck y María Luisa Bemberg. Paralelamente, se proyectarán varios filmes del cineasta húngaro Béla Tarr y su compatriota escritor László Krasznahorkai.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en la Filmoteca de Galicia:

Jueves 5 a las 18:00 horas - La Brujita de Cecilia Bartolomé

a las 18:00 horas - de Cecilia Bartolomé Jueves 5 a las 18:00 horas - El empleo de Eva Landeck

a las 18:00 horas - de Eva Landeck Jueves 5 a las 18:00 horas - Horas Extra de Eva Landeck

a las 18:00 horas - de Eva Landeck Jueves 5 a las 18:00 horas - Entremés de Eva Landeck

a las 18:00 horas - de Eva Landeck Jueves 5 a las 20:30 horas - Breathless de James Benning

a las 20:30 horas - de James Benning Viernes 6 a las 18:00 horas - Sátántángo (Parte 1) de Béla Tarr

a las 18:00 horas - de Béla Tarr Viernes 6 a las 20:30 horas - Sátántángo (Parte 2) de Béla Tarr

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Cutting Through Rocks (Nuevos Horizontes) de Sara Khaki y Mohammadreza Eyni - Jueves 5 a las 20:00 horas

(Nuevos Horizontes) de Sara Khaki y Mohammadreza Eyni - a las 20:00 horas Il Preuvait des Oiseaux (Y Llovieron Pájaros) de Louise Archambault - Jueves 5 a las 20:00 horas, viernes 6 a las 20:00 horas

(Y Llovieron Pájaros) de Louise Archambault - a las 20:00 horas, a las 20:00 horas L'Histoire de Souleymane (La historia de Souleymane) de Boris Lojkine - Jueves 5 a las 20:00 horas, viernes 6 a las 20:00 horas, sábado 7 a las 17:30 y 20:00 horas

5 de marzo: Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2025. Carmen G. Mariñas

El Foro Mujeres Referentes 2026 de Quincemil se celebra el jueves 5 de marzo. La conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, serán las encargadas de inaugurar este evento a las 19:00 horas en el Club Cámara Noroeste.

A continuación, la entrenadora personal, fisioterapeuta y ex-deportista de élite de la Selección Española de Natación Crys Diaz, será entrevistada por la Gerente del clúster da industria do deporte e o benestar de Galicia Sofía Toro. Una entrevista a la que seguirá la de EMEA SIOP Business Partner de Resonac, Isabel Torres Taboada.

La Manager Región Noroeste de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, María Troncoso, y la Deputy Manager Energy division en Xeal, Adriana Trillo Montero, conversarán con la Directora Global Corporativa en Tecalis y vicepresidenta y cofundadora de Ellas Innova, Berta Caro, a las 20:00 horas.

La CEO de Casas Cube, Silvia Sánchez Añón, será entrevistada a continuación por la doctora en Arquitectura Nuria Prieto. La subdirectora de Quincemil y Treintayseis, Loreto Peteiro, será la encargada de cerrar un evento que llega a su tercera edición como un referente a la hora de difundir y dar a conocer el talento femenino.

Feria de BioCultura & EcoTurismo

Cartel de la 8.ª edición de la Feria de BioCultura y EcoTurismo en A Coruña

El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 el recinto de EXPOCoruña acogerá la octava edición de la Feria de BioCultura & EcoTurismo, un evento referente que anualmente acoge a más de 150 expositores y 15.000 visitantes.

Con esta feria se impulsa un modelo de turismo saludable y respetuoso con el medio ambiente. Para apoyar las bases de este encuentro se ha preparado un programa profesional con actividades que incluyen un Fam Trip y un workshop especializado, entre otros.

A estas actividades también se le suman otros sectores estratégicos como la alimentación ecológica, la cosmética natural, la moda sostenible y mucho más que veremos reflejado a través de más de 100 actividades para todos los públicos.

El horario del viernes 6 y sábado 7 será de 11:00 a 20:00 horas, mientras que el horario del domingo 8 será de 11:00 a 18:00 horas.

Puedes conseguir las entradas desde 4 euros en el siguiente enlace.

Festival de Yoga del Noroeste

Cartel de la nueva edición del Festival de Yoga del Noroeste

El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 se celebrará en el recinto de EXPOCoruña el Festival de Yoga del Noroeste, organizado por Tibet Yoga Studio. Tendrá lugar de manera paralela con la Feria de BioCultura y EcoTurismo.

Este festival gira alrededor de la cultura del yoga, su historia, prácticas y el bienestar personal. Se ofrecerán una serie de conferencias y talleres por parte de expertos de renombre en el ámbito de yoga, meditación y salud integral.

Las actividades de los tres días son las siguientes:

Viernes 6

18:30 horas - El Cuerpo Sagrado: Una Puerta a la Meditación por Segundo Rego

Sábado 7

11:15 horas - Del Ashram y Monasterio a la Ciencia y Medicina Moderna de Madhana Agulla

de Madhana Agulla 13:00 horas - Los Cuerpos del Yoga de Mark Singleton

de Mark Singleton 14:45 horas - Ayurveda y Salud de Piero Piga

de Piero Piga 16:15 horas - La danza de los ciclos: Crear, sostener y destruir de Nerea B. Narayani

de Nerea B. Narayani 18:00 horas - Keksel Trulkhor: Práctica tibetana para superar obstáculos internos de Javier Akerman (Sangye Dorje)

Domingo 8

11:15 horas - ¿Por qué hablamos hoy de Yoga para la Mujer? Cuerpo, historia y práctica de Elena Ferraris

de Elena Ferraris 13:00 horas - Yoga Integral: Las ocho etapas de ejecución del asana de Savitri

de Savitri 16:00 horas - Kirtan: mantras para el alma, música de Hari Kirtan Das

Las entradas se deben reservar a través de las adquiridas a través de la web de la Feria de BioCultura y EcoTurismo.

Glow Party de la sala Pelícano

La sala Pelícano celebrará una GLOW PARTY este viernes

El viernes 6 la sala Pelícano estrena fin de semana con una Glow Party exclusiva como parte de las celebraciones de su 10.º Aniversario.

Los mejores hits del momento en una sala que, tras diez años, sigue liderando el ocio nocturno en la ciudad herculina. ¿Te lo vas a perder?

Puedes conseguir las entradas desde 12 euros (dos consumiciones incluidas) en fourvenues.es

Espectáculo Y tú, ¿tienes pueblo? de Fran Pati

El humorista castellano Fran Pati aterriza en A Coruña con su nuevo espectáculo

El viernes 6 a las 20:00 horas tenemos cita en el Auditorio de Sede Afundación con Y tú, ¿tienes pueblo?, el nuevo show humorístico de Fran Pati.

Este espectáculo está dedicado a todas aquellas personas que nacieron o veranean en un pueblo. El cómico castellano hablará acerca del impacto cultural que supone pasar de vivir de un pueblo a una ciudad, donde todo parece moverse más rápido.

Una celebración a los pueblos en clave de humor, improvisación y mucha participación del público. ¡No te puedes perder este espectáculo! Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 17,80 euros.

Fiesta Wake Up! de la sala Pelícano

Cartel de la nueva WAKE UP! Party que se celebrará en la ciudad herculina a comienzos de marzo

El sábado 7 a partir de las 23:00 horas tenemos una nueva cita con la mejor fiesta electrónica de A Coruña, pues la sala Pelícano acogerá una nueva edición de la Wake Up! Party.

En esta ocasión, presentará a 999999999, Parfait, SNTS e Isma B como headliners.

¿Listo para sentir el techno en tus venas? No dudes más y compra las entradas desde 22 euros en fourvenues.com antes de que se agoten.

Del 7 al 22 de marzo: Ciclo Mulleres de Cine 2026

Cartel del ciclo de proyecciones del mes de marzo Mulleres de Cine

A lo largo del mes de marzo, el Teatro Colón acogerá el ciclo de proyecciones Mulleres de Cine. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se realizará esta actividad de carácter social y cultural en la que se revindicará la importancia de las mujeres gallegas en el mundo del cine.

Serán 5 sesiones de cine en total. Cada una de estas incluirá una presentación y coloquio de las invitadas, quienes expondrán su visión de la obra seleccionada y el vínculo que comparte con el 8M.

La primera sesión dará inicio este fin de semana, sábado 7, y la última tendrá lugar el domingo 22. Las entradas para todas las sesiones tienen un precio de 5,50 euros.

La programación completa de este fin de semana es la siguiente:

Sábado 7

20:00 horas - Presentación y coloquio con Bea Lema y Candela Sierra

Proyección de O corpo de Cristo (Bea Lema, 2025)

Entradas

Domingo 8

17:00 horas - Presentación y coloquio con María Vázquez

Proyección de Los pequeños amores (Celia Rico, 2024)

Entradas

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer en A Coruña

Concentración de la CIG por el 8M en A Coruña. CIG

Como cada año, el Día Internacional de la Mujer se celebrará el 8 de marzo y consistirá en una jornada completa de actos culturales, divulgativos y diferentes concentraciones a lo largo de toda la ciudad herculina.

A lo largo de toda esta semana (desde el lunes 2 al domingo 8) tendrán lugar una serie de obradoiros, diálogos, cuentos, murales y reflexiones sobre igualdad y feminismo en los centros de Canguraje Municipal.

El domingo 8 será el plato fuerte de estas celebraciones, pues la ciudad herculina se llenará de una marea morada de manifestaciones y marchas feministas para así celebrar por todo lo alto este día de lucha y reivindicación social.