Los eventos y conciertos que acogerá Ferrol en marzo de 2026 y que prometen hacértelo pasar en grande

Los eventos y conciertos que acogerá Ferrol el mes de marzo 2026 y que prometen hacértelo pasar en grande

El tercer mes del año recibe a la ciudad de Ferrol con los conciertos de la gaditana La Mare y grupos gallegos emergentes, como Carabela o Vimbio. Aunque también tendremos una buena sesión de música tradicional con las rondallas y madrinas de la Festa das Pepitas.

Tampoco faltarán las obras de teatro, pues la gran artista Paloma San Basilio se presentará como DULCINEA en una nueva obra de teatro que nos mostrará su faceta más íntima como mujer y actriz.

Conciertos del mes en Ferrol

La artista gaditana La Mare actuará en la ciudad ferrolana este mes

A lo largo del mes de marzo podremos disfrutar de un interesante repertorio de conciertos en la ciudad ferrolana. Desde grupos locales emergentes, como Carabela, hasta artistas de gran proyección nacional, como La Mare.

El jueves 12 a las 20:30 horas empezamos con buen pie los conciertos del mes con un concierto de una formación emergente: Carabela, quienes se presentan en el Centro Cultural Torrente Ballester como parte del ciclo Os Xoves da Capela. Sus dos grandes trabajos, Nó y A noite, son una fusión entre el pop alternativo, la electrónica y el folclore gallego.

El viernes 13 a las 20:30 horas tenemos una cita exclusiva con La Mare en el Teatro Jofre. Llega a la ciudad ferrolana con su nuevo trabajo El Fuego I y II, un sello de identidad que transmite frescura, profundidad y un gran manejo del sentido del humor.

El sábado 14 a las 22:00 horas aterriza en la Fundaçom Artábria el potente sonido metalero de Vimbio. Tras el lanzamiento de su primer disco, Comeza o Xogo, han comenzado a recorrer diferentes salas de Galicia, posicionándose como una de las grandes novedades de la escena metal gallega.

El viernes 17 a las 20:30 horas tendrá lugar el concierto del Ensemble Favola d'Argo en el Teatro Jofre, un espectáculo de música italiana que nos transporta al siglo XVII. Se podrá disfrutar, entre otros, de las composiciones de Andrea Falconieri, Tarquinio Merula y Claudio Monteverdi.

El sábado 28 a las 20:45 horas es el turno de LERO de subirse a La Room ferrolana, donde presentará en directo las canciones de su nuevo disco Mañana. La cita perfecta de final de mes para los amantes del pop, indie y sonidos urbanos.

6 de marzo: Jornada Feminista Hacia el 8M del Ateneo

Cartel del encuentro feminista en el Ateneo

El viernes 6 empezamos el mes con una Jornada Feminista del 8M en la que nos iremos preparando para la celebración del 8M el domingo de la misma semana. Tendrá lugar a las 18:00 horas en el Ateneo.

Este evento de reflexión, rebate y reivindicación presentará tres charlas:

Do Día Internacional da Muller Traballadora ao 8M: entre a reivindicación e a celebración María Pardo Fernández , pedagoga y activista

Corpos en suscrición: Only Fans dende a crítica radical Miriam Couceiro Castro , escritora y socióloga

As mulleres na ilustración arqueolóxica: un conto mal contado Cristina Seoane Novo , doctora en Historia y arqueóloga



14 de marzo: Dulcinea con Paloma San Basilio

Paloma Basilio protagoniza 'DULCINEA', la nueva obra teatral que llega a Ferrol

El sábado 14 a las 20:30 horas podremos disfrutar de una cita teatral de lo más especial en el Teatro Jofre, donde se presentará la gran artista Paloma San Basilio para protagonizar Dulcinea , una obra teatral que pone el foco en la figura de la mujer de uno de los caballeros más famosos de la ficción.

Se reflexionará acerca del paso de la ética a la estética y de la moral a la corrupción en clave de humor.

Las entradas se encuentran a la venta desde 10 euros en Ataquilla.com

18 de marzo: Festa das Pepitas 2026

pepitas ferrol Quincemil

El miércoles 18 tendrá lugar una de las tradiciones más importantes del mes de marzo en la ciudad ferrolana: la Festa das Pepitas, un acto institucional de homenaje que se desarrollará desde las 16:45 horas en el Teatro Jofre.

Este evento reunirá a rondallas, madrinas y al público más fiel alrededor del emblemático Teatro Jofre. A partir de las 18:00 horas será cuando inicien los recorridos de 12 rondallas confirmadas procedentes de diferentes lugares de Ferrol.

20 de marzo: Representación de Señora Einstein

La obra 'Señora Einstein' aterriza a mediados de marzo en la ciudad ferrolana

El viernes 20 a las 20:30 horas el Teatro Jofre acogerá la representación de Señora Einstein, una obra que gira en torno de la historia de Mileva Maric, la primera esposa de Albert Einstein y co-creadora de la Teoría de la Relatividad.

Se pone el foco en una mujer olvidada por la historia y se reivindica su importancia con una obra que relata una vida entera dedicada a la ciencia.

Las entradas se pueden conseguir desde 8 euros en Ataquilla.com

29 de marzo: Las Guerreras K-Ppop en concierto

El nuevo espectáculo basado en 'K-Pop Demon Hunters' llega a la ciudad olívica

El domingo 29 a las 17:00 y 19:30 horas aterriza en el Auditorio de Ferrol uno de los espectáculos más esperados del año: Las Guerreras K-Pop en concierto, basado en la película que se ha convertido en un feómeno mundial: K-Pop Demon Hunters.

Un show en el que volverá a contar la historia de amistad, valentía y pegadizas canciones que enamoró a varias generaciones, desde los más pequeños de la familia hasta los adultos.

Las entradas están a la venta desde 24,20 euros en Ataquilla.com

Del 29 al 5 de abril: Semana Santa en Ferrol

Semana Santa en Cangas do Morrazo (Pontevedra) turismo.gal

La Semana Santa se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el martes 5 de abril. Esta festividad religiosa es uno de los eventos más importantes del año y, por lo tanto, la ciudad ferrolana ya empieza a prepararse con considerable antelación.

Un año más, Ferrolterra y sus alrededores celebrarán la muerte y resurrección de Jesucristo con misas y procesiones a lo largo de todo el casco viejo de la ciudad.

La programación de la Semana Santa 2026 todavía no ha sido revelada al público. Se espera que conozcamos más detalles a principios o mediados de marzo.