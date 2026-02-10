A Coruña regula las actividades de Carnaval 2026 para garantizar seguridad y convivencia

Con la llegada del Carnaval 2026, el Ayuntamiento de A Coruña ha publicado un bando municipal para regular las actividades recreativas en la vía pública y garantizar el disfrute seguro de estas celebraciones.

La normativa establece pautas para fiestas de disfraces, concursos, bailes, audiciones musicales y conciertos, procurando minimizar molestias a la vecindad y promover la convivencia, el respeto y la tolerancia, con especial atención a la prevención de violencias machistas, LGTBIfobias, racismo y xenofobia.

Según el bando, los establecimientos de ocio y hostelería podrán organizar actividades en la vía pública desde el viernes 13 de febrero a las 22:00 horas hasta el miércoles 18 de febrero a las 24:00 horas, siempre mediante comunicación previa al Área de Mobilidade y sin afectar la circulación de vehículos.

Se permite instalar elementos de apoyo como mostradores, barras, tarimas sin conexión eléctrica y aparatos de música en directo, garantizando seguridad y accesibilidad.

Para actividades que superen lo estipulado, se deberá solicitar autorización específica.

Durante el Carnaval , se autorizan cortes de tráfico en distintos puntos de la ciudad: el viernes 13 con la entronización del Dios Momo; el sábado 14 para concursos de comparsas y carrozas; el martes 17, durante el Andar de Carnaval y los concursos infantiles; y el miércoles 18, para el entierro de la Sardina y la desentronización del Deus Momo.

Con el objetivo de reducir el uso de vehículos particulares, se reforzarán las frecuencias de autobuses de las líneas 1, 1A, 6, 7 y 21, se ampliará el horario de la línea 11 hasta las 23:30 horas y se habilitarán los servicios nocturnos las noches del 13, 14, 16 y 17 de febrero.

El bando también establece la comunicación previa obligatoria para todas las actividades, identificando al menos a dos personas mayores de edad responsables de posibles daños, y recuerda que esta comunicación no exime del cumplimiento de normativas de ruido, aforo u otros requisitos sectoriales.

Como medida de prevención y atención a la violencia de género, se instalarán dos Puntos Violetas el sábado 14 y el martes 17 de febrero, ofreciendo información, acogida y apoyo psicológico a adolescentes y mujeres jóvenes ante situaciones de violencia machista, especialmente sexual.

Las infracciones serán sancionadas de acuerdo con la normativa vigente, y la Policía Local podrá, en casos de riesgo, retirar materiales o instalaciones tras requerimiento a los responsables.