San Valentín en Santiago: citas a ciegas y premios de más de 1.500€ en As Cancelas

Del 11 al 14 de febrero, el centro comercial celebra el amor con experiencias románticas, sorteos y citas a ciegas

Tras el éxito de su primera edición, As Cancelas organiza por segundo año consecutivo una experiencia de citas a ciegas. El evento tendrá lugar el 11 de febrero a las 13:30 horas en La Urbana Burger, ubicada en la zona de restauración del centro comercial.

Tres parejas serán seleccionadas para disfrutar de una cena gratuita durante la cita. La selección se realizará mediante un formulario de afinidad, en el que los participantes indicarán sus intereses y preferencias.

Los interesados pueden apuntarse respondiendo al cuestionario disponible en las redes sociales de As Cancelas o a través de este link. Tras completar el test, se enviará un mensaje para confirmar la asistencia a la cita con la persona más compatible. Todas las citas serán grabadas con planos generales y una pequeña entrevista final.

Sorteos, escapadas románticas y muchos premios te esperan en As Cancelas

Además de las citas a ciegas, As Cancelas celebrará el Día del Amor y la Amistad con una dinámica especial que incluye sorteos de una noche para dos personas o un día de spa en Cabañitas del Bosque, así como pijamas y productos de decoración con temática de San Valentín, valorados en más de 1.500 €, dentro de la campaña denominada "Pijama Club, nadie habló de dormir", que se desarrollará el 11 y 12 de febrero en horario de tarde (16:30 a 20:30 horas) y el 13 y 14 de febrero en horario de mañana y tarde (11:30 a 14:30 horas y 16:30 a 20:30 horas).

Para participar, los interesados deberán escanear un código QR y completar un breve formulario en el punto de atención al cliente, ubicado en la planta 0 del centro comercial.

La celebración también se traslada al entorno digital: en los perfiles de Instagram y Facebook de As Cancelas se sorteará una noche para dos personas en Cabañitas del Bosque entre todos los que sigan la cuenta, den “me gusta” a la publicación y mencionen en los comentarios con quién disfrutarían de la escapada.