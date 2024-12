15 escaparates en Santiago de Compostela que brillan por su espíritu navideño

Dicen que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión y que para la primera impresión no hay segundas oportunidades. Normalmente quien pronuncia este trabalenguas lo hace para referirse al físico de una persona y podremos estar más o menos de acuerdo en que esto es cierto o no. Pero si pensamos en una tienda a pie de calle, lo que tenemos claro es que la primera visual va dirigida hacia su escaparate.

Semente Compostela El Apalpador visita Santiago de Compostela: dónde y cuándo verlo

Por hacer un poco de memoria y aportar algunos datos de interés, los escaparates de las tiendas han llevado a cabo un viaje largo desde sus comienzos, allá por el comienzo del siglo XIX. En 1851 la Exposición de Londres fue un evento que supondría el inicio del uso del escaparate como una zona para exhibir de forma atractiva los productos de los comercios.

En toda su evolución los escaparates se han ido inspirando en diferentes movimientos artísticos y estilísticos como el Art Deco en la década de 1920. Además, poco a poco, se aplicaron diferentes estrategias en el uso del color y la iluminación para evocar estados de ánimo y emociones concretas que incitarían a los consumidores a entrar en las tiendas.

Y aunque los años pasaron y nos sumergimos de lleno en la Era Digital, lejos de perder protagonismo, los escaparates continúan siendo de vital importancia y por ello están en continua evolución.

Sabiendo de la importancia de los escaparates y teniendo en cuenta que nos encontramos en Navidad, época de compras por excelencia, no son pocos los comercios que ponen todos sus esfuerzos en aportar originalidad a sus vitrinas.

Por ello nos hemos puesto en marcha y hemos seleccionado aquellos escaparates navideños de comercios y establecimientos que más han llamado nuestra atención por Santiago de Compostela.

De cotío

Escaparate de De Cotío. Quincemil

La popular tienda de moda y complementos situada en Xelmirez 26 tiene uno de los escaparates más llamativos en el cual una pierna apoyada sobre un espectacular sofá rosa casi acapara toda la atención, solo superada por un espectacular árbol y una selección de algunos de los productos entre los que destacan ilustraciones, jarrones, discos de música tradicional…

La Bulanxerí

Escaparate de La Bulanxerí. Quincemil

Además de hacer uno de los roscones con más fama de la ciudad, la panadería luce en su pequeño escaparate de la Rúa do Preguntoiro una colorida decoración con los Reyes Magos como protagonistas.

Chocolat Factory

Escaparate de Chocolat Factory. Quincemil

Popular por el sabor de su chocolate y porque año tras año diseñan piezas de lo más originales por estas fiestas. Se nos hace la boca agua imaginando lo rico que estará ese nacimiento con el Niño Jesús, la Virgen y San José acompañados de dos árboles.

Lambonadas

Escaparate de Lambonadas. Quincemil

Repleto de adornos de madera para personalizar y de dulces y gominolas está este original escaparate que encontramos en el número 1 de la Rúa da Fonte de Santo Antonio.

Mossi

Escaparate de Mossi. Quincemil

Imposible perder de vista las luces que decoran la entrada de la tienda multimarca Mossi en la confluencia de Xeneral Pardiñas con Carreira do Conde, calle que alberga el Mercado de Nadal.

Casa Vila & González

Escaparate de Casa Vila & González. Quincemil

Esta tienda ha abierto recientemente sus puertas y se nota que han cuidado hasta el mínimo detalle en su escaparate que abarca parte de la calle con una bicicleta, guirnaldas y una amplia selección de sus productos gourmet.

Outlet Área Central

Decoración navideña en la entrada del Outlet Área Central. Cedida

Además de las miles de luces blancas que llenan los pasillos del centro comercial referencia de la ciudad, este año la artista @ninatokitoka ha creado un mural con motivos navideños en la entrada principal de la tienda.

Jael

Escaparate de Jael. Quincemil

La conocida joyería compostelana luce una elegante decoración adornando su entrada que destaca entre el resto de sus comercios, con un toque sobrio pero llamativo.

Tevas&Co

Escaparate Tevas & Co. Quincemil

En Montero Ríos la atención se centra en los escaparates de la tienda Tevas&Co, especializada en artículos del hogar y moda. Unos enormes muñecos cascanueces y un sinfín de luces llenan de color el espacio.

Librería San Pablo

Escaparate Librería San Pablo. Quincemil

Si hay una librería que cuide y mime sus escaparates tanto como a sus lectores esa es sin duda la Librería San Pablo, en la Rúa do Vilar. A los libros en forma de abeto se suma un tren que llama la atención de pequeños y adultos.

Maletas Comercial Tojo

Escaparate Maletas Comercial Lojo. Quincemil

En esta tienda especializada en maletas y accesorios de viaje han llenado por completo su escaparate de artículos de regalo como guantes y gorro que actúan de decoración para el abeto navideño. Además un reno de lo más simpático saluda en la puerta a todos los que por allí pasen.

Mononoke

Escaparate Mononoke. Quincemil

En el 33 de la Rúa de San Pedro se encuentra esta tienda de regalos originales con una decoración a la altura de la ocasión.

Tenda da Catedral

Escaparate Tenda da Catedral. Quincemil

La tienda de souvenirs de la Catedral de Santiago no podía olvidar la decoración de sus escaparates, donde destaca este árbol.

Floristería Embora

Escaparate Floristería Embora. Quincemil

Uno de los escaparates más fotografiados durante todo el año es el de la Floristería Embora, en la Rúa de San Pedro. Este año una ventana de lo más navideña muestra parte del interior del local, entre flores y plantas.

Pazos Carbón

Escaparate clínica Pazos Carbón. Quincemil

Y para terminar les traemos un escaparate de una clínica dental. Sí, sí, como lo oyen, la clínica Pazos Carbón, en el Toural, luce de lo más navideña este año.