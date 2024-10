París de Noia actuará en Bergantiños este viernes 4 de octubre, muy cerca de A Coruña

París de Noia está a punto de terminar su gira de 2024, si bien aún tiene por delante dos intensas semanas llenas de actuaciones por toda Galicia y otros puntos de la geografía española. La orquesta noiesa estrenará la agenda de conciertos de octubre en León y a lo largo del mes viajará con su música y alegría a A Coruña, Pontevedra, Palencia, Lugo y Ávila.

La fama de París de Noia traspasa fronteras y llega a la otra punta del país. Este mes de octubre ofrecerá un total de siete conciertos y tres de ellos serán fuera de Galicia. La gira de 2024, que recibe el nombre del Welcome to the party!, incluye unas últimas paradas en León, Villamuriel de Cerrato (Palencia) y Ávila. También en Galicia; concretamente en Oza, muy cerca de A Coruña, Vilamean (Pontevedra) y Castro de Rei de Lemos (Lugo).

La actuación de Oza, en Carballo, promete ser épica y un claro avance de lo que vivirán en tan solo unos días los vecinos de Pontevedra y Lugo. Tendrá lugar el próximo viernes, 4 de octubre, con motivo de las fiestas de San Breixo de Oza. Será una noche llena de música para bailar hasta altas horas de la madrugada con temas del momento y otros más atemporales que no entienden de generaciones.

La orquesta París de Noia hará parada este viernes en Oza con su gira Welcome to the party!, pero a la parroquia de Carballo también viajará la disco móvil Impacto con Dj David Bermúdez para amenizar durante horas las fiestas de San Breixo. Si el viernes sales tarde de trabajar o prefieres descansar en casa, a continuación te mostramos las próximas verbenas de la formación noiesa: