Lucas Pérez revoluciona el inicio de las fiestas: "A Coruña es mi casa y estoy aquí de vuelta"

Este jueves se estrena agosto y también A Coruña vive una jornada intensa de celebración con el pistoletazo de salida de sus fiestas más destacadas, las de María Pita, que cuentan este 2024 con un pregonero de excepción como el capitán del Deportivo, Lucas Pérez. Este tradicional discurso ha continuado en la misma línea futbolística que el pasado, ya que el de Monelos coge el testigo en el balcón del Ayuntamiento del también exblanquiazul en la época del Súper Dépor y actual entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni.

A las 21:00 horas la plaza de María Pita era un hervidero de pequeños y mayores aficionados que esperaron durante mucho tiempo antes la aparición de la estrella deportivista para escuchar atentamente sus palabras. No es la primera vez que el jugador coruñés se ve en esta tesitura, ya que afortunadamente tuvo la oportunidad de dirigirse a los coruñeses hace semanas desde el mismo lugar por la celebración del ascenso del equipo de sus amores a Segunda División tras cuatro largos años en el "infierno" de Primera RFEF.

Un emocionado @LP10oficial ha dado un breve pero emotivo pregón en el que ha prometido volver muy pronto al balcón del ayuntamiento con un nuevo triunfo del Dépor. Ha recordado sus orígenes en los campos de Labañou o Monelos y se ha acordado de Arsenio, su abuelo marinero y su… pic.twitter.com/7M69d38WIQ — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) August 1, 2024

Lucas Pérez hizo su aparición bajo una gran expectación junto a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que le dio paso con unas cariñosas palabras. “Las de María Pita son unas fiestas que llenarán A Coruña de música, de cultura y de diversión y para eso tenemos al mejor con nosotros y te damos las gracias por llenar los corazones de los coruñeses y coruñesas de tantas alegrías este año”.

La alcaldesa hizo también alusión a su sonado error con el apellido de Scaloni el año pasado: “Sé que hay gente esperando a que me equivoque con el apellido, pero no le voy a llamar Messi” dijo entre risas, a lo que añadió que “no hace falta decir el apellido para saber que estamos con el mejor, con Lucas” dando paso al futbolista que mostró una gran sonrisa al ver a la gente congregada en María Pita y a la que saludó efusivo con los brazos en alto.

Lucas Pérez

Un emocionado Lucas Pérez ha dado un breve pero emotivo pregón en el que ha prometido volver muy pronto al balcón del ayuntamiento con un nuevo triunfo del Depor. Ha recordado sus orígenes en los campos de Labañou o Monelos y cuando se marchó de la coudad con 15 años para labrarse una carrera como futbolista profesional, que le llevó incluso fuera de España.

Se ha acordado también de Arsenio, su abuelo marinero y su “gran abuela”, además del míster Idiakez y sus compañeros. “Espero que estén orgullosos del nieto que han criado y que me estén viendo y sin ellos yo no estaría aquí hoy” ha dicho entre lágrimas mientras María Pita coreaba su nombre. También tuvo tiempo lucas para su "hermano Iván y su madre, que gracias a ellos estoy aquí de vuelta".

En su intervención se ha mostrado orgulloso de volver a Coruña, ciudad que considera su casa: "todos estos años que pasé fuera de casa me convertí en un hombre”, dijo Lucas, y ha admitido que pensaba que no iba a estar nervioso pero que realmente si lo estaba. “Gracias a los coruñeses por cómo me habéis recibido en esta vuelta”, ha querido añadir.

Ambiente en la Plaza de María Pita para el pregón de Lucas Pérez Quincemil

Tampoco de ha olvidado de todos los triunfos que ha celebrado el deporte de A Coruña esta temporada, como el del Deportivo femenino con su ascenso a Primera División o el ascenso a ACB del Leyma Coruña al mismo tiempo que reiteraba varias veces a los coruñeses que acababa enseguida para dejarles disfrutar de estas fiestas porque sabe “que hay ganas de pasarlo bien”.

También recordó los conciertos del Noroeste Estrella Galicia que tendrán lugar en la playa de Riazor e hizo un llamamiento a cuidar de la playa y del mar porque son a su vez elementos muy ligados con el deportivismo. Lucas Pérez fue despedido con una gran ovación que coreó su nombre por parte de las centenares de personas presentes en la plaza que conformaron al mismo tiempo una marea blanquiazul ataviadas con camisetas del Deportivo, animando a esos niños a "tener muchos sueños y que no se olviden de los abuelos”.

Empezó la música

Minutos después, a las 22:00 horas, era el turno de la artista belga Kate Ryan, que estrenó el escenario de las fiestas de María Pita 2024 y donde deleitó a los espectadores con conocidos éxitos de su repertorio como Voyage, voyage o Desenchantee. A ella le seguirán otros conciertos programados como el de Mocedades y Los Panchos, Omar Montes, Los Planetas o el festival Noroeste Estrella Galicia.

Esta cita musical para muchos obligatoria del verano coruñés, traerá la semana que viene al escenario principal de la playa de Riazor a artistas como: Xoel López, Vetusta Morla, The Rapants, Crystal Fighters, Triángulo de Amor Bizarrro o Fillas de Cassandra, entre muchos otros. Asimismo, hasta el 10 de agosto estará en los Jardines de Méndez Núñez la Feria del Libro.