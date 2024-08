Kate Ryan estrena el escenario de María Pita llevando a A Coruña de vuelta a los 2000

A Coruña está oficialmente de celebración. Lucas Pérez dio el pistoletazo de salida a las Fiestas de María Pita entre lágrimas, agradecimiento y recuerdos. Minutos más tarde, la emoción dio paso a la energía y la música a manos de la artista belga Kate Ryan, que demostró en María Pita que es posible que es posible mantener el nivel a pesar de acumular casi 25 años encima de los escenarios.

La artista no perdió ni un segundo e inició su baño de masas en A Coruña con Free your mind, uno de los temas de su trabajo discográfico más conocido, Different. Y a golpe de pop, las miles de personas que esperaban en la plaza a la artista comenzaron a viajar de vuelta a los 2000.

Así fue la puesta en escena de la artista belga Kate Ryan, que estrenó los conciertos de las fiestas de María Pita en A Coruña con su éxito ‘Voyage, voyage’ pic.twitter.com/5dUxcUh7yO — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) August 1, 2024

Ni un momento de descanso dio Ryan, que acto seguido interpretó una de sus canciones más famosas: Voyage. Éxito tras éxito, no tardaron en llegar el resto de grandes hits de la artista internacional, incluido también J´t adore, la canción con la que en 2006 la artista representó a su país en Eurovisión.

A Coruña viajó de la mano de Kate Ryan 20 años atrás, convirtiendo María Pita en una gran discoteca en la que el pop de los 2000 era el gran protagonista. Ella Elle ´LA, La Promesse y Libertine fueron algunos de los temas que lo hicieron posible.

A Coruña disfruta con Kate Ryan y su Ella Elle L’a. La cantante belga cumplirá 25 años de carrera el próximo 2025 y está inaugurando los conciertos de María Pita 2024 pic.twitter.com/ipKEDPUogN — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) August 1, 2024

Mocedades y Los Panchos serán los siguientes en actuar. El espectáculo comenzará a las 22:00 horas. Será el segundo concierto que ofrezcan en A Coruña en menos de un año, tras visitar la ciudad en diciembre de 2023 para celebrar su 50 aniversario sobre el escenario.