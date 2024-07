¿Es esta la fiesta más hortera de España? Está en Galicia y este año homenajea a María Jiménez

Prepara el brilli brilli, las mallas de licra y la camisa más fea que tengas en el armario porque el municipio de Porto do Son (A Coruña) ya tiene todo listo para celebrar este fin de semana una de las fiestas más divertidas del verano gallego: la Fiesta Hortera.

La cita arrancará mañana jueves, 1 de agosto, con la Festiña Hortera, dirigida a un público infantil, que podrá participar en varias actividades: desde participar en una carrera de tacones hasta cantar temas que no entienden de generaciones y sacar las mejores fotos en el photocall instalado en la plaza de España.

Homenajeará a María Jiménez

Un concierto del grupo Nuevo Plan dará el pistoletazo de salida a la XXIII edición de la Fiesta Hortera, que realizará todo tipo de festejos y, además, inaugurará una calle dedicada a María Jiménez, cantante de míticos temas, como Se acabó y Ponte la mano en el pecho. El acto tendrá lugar el sábado, 3 de agosto, a las 20:15 horas, minutos antes de la carrera de tacones.

Pero eso no es todo. La programación también incluye dianas y alboradas a cargo de Os Pequenos do Barbansa, un búfalo mecánico en la plaza do Eugenio, pasacalles a cargo de la charanga Os Celtas, una fiesta de la espuma, un concurso de playbacks y una actuación de Bonita e Sabrosa.

La Fiesta Hortera de Porto do Son tendrá lugar desde mañana jueves 1 hasta el sábado 3 de agosto, con un programa de actividades que encantará a todos y que concluirá con una sesión con el Dj Gabri Salgado y con un gran espectáculo de fuegos artificiales.