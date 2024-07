Planes en A Coruña que no te puedes perder: Atlantic Pride y el Mercado Templario de O Burgo

¡Que empiece la fiesta! El segundo fin de semana de julio tendremos en A Coruña una agenda cultural de lo más completa: desde un festival de música gratuito por la diversidad, libertad e inclusión hasta un mercado templario que nos trasladará al Medievo. Pero eso no es todo porque la ciudad herculina también recibirá al ganador de ocho premios Grammy, Christian McBride, con motivo del Festival Internacional +QJazz 2024.

Martinete y Monte Martelo celebrarán sus fiestas con sesiones vermú y charangas, mientras que el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) continuará con su programación especial de verano. En Quincemil hemos recopilado los mejores planes para que este fin de semana no tengas tiempo para aburrirte:

Atlantic Pride

Atlantic Pride 2023. Atlantic Pride

A Coruña celebrará la diversidad, la libertad y la inclusión del domingo 7 al domingo 14 de julio con una nueva edición del Atlantic Pride. La plaza de Pontevedra, la Fundación Luis Seoane y los Jardines de Méndez Núñez serán los escenarios del evento, que este 2024 reunirá a míticos artistas del panorama nacional, como Rosa López, Raul, Las Ketchup, Chanel, Nena Daconte y Nebulossa, el dúo de electropop que representó a España en Eurovisión con Zorra.

Eris Mackenzie será el artista encargado de dar el pistoletazo de salida a la fiesta del Orgullo del Norte. El concierto tendrá lugar el domingo 7 a las 20:00 horas en la Fundación Luis Seoane, donde también hay programados otros shows: a las 21:00 horas, Eme DJ; a las 22:00 horas, Supremme de Luxe y a las 23:00 horas, de nuevo Eme DJ.

Esto tan solo será una jornada inagural porque a lo largo de la segunda semana del mes de julio hay programados más de una treintena de conciertos, si bien en este artículo te vamos a desvelar los previstos hasta el miércoles 10 de julio. En nuestra agenda puedes consultar la agenda completa.

Lunes 8 de julio (Plaza de Pontevedra)

A las 20:00 horas: S. Alma

S. Alma A las 21:00 horas: O Rabelo e Nenaza

O Rabelo e Nenaza A las 22:00 horas: Meiga-I

Meiga-I A las 22:30 horas: Morreo

Morreo A las 23:30 horas: S. Alma

Martes 9 de julio (Plaza de Pontevedra)

A las 20:00 horas: La Suprema

La Suprema A las 21:00 horas: Filloa

Filloa A las 22:00 horas: Cloe Savage

Cloe Savage A las 22:30 horas: Lontreira

Lontreira A las 23:30 horas: La Suprema

Miércoles 10 de julio (Plaza de Pontevedra)

A las 20:00 horas: D-Lemma

D-Lemma A las 21:00 horas: Catuxa Salom

Catuxa Salom A las 22:00 horas: Nomi Bull

Nomi Bull A las 22:30 horas: Shego

Shego A las 23:30 horas: D-Lemma

Mercado Templario de O Burgo

Imagen de archivo de una feria medieval Shutterstock

La ciudad herculina celebrará su feria medieval del jueves 24 al domingo 28, pero antes será el Mercado Templario de O Burgo, en Culleredo (A Coruña). Empezará hoy jueves, 4 de julio, con una amplia agenda de actividades: pasacalles, espectáculos de fuego, trapecistas, batucadas, espectáculos humor y mucho más.

Además, para los pequeños de la casa habrá un espacio abierto de juegos infantiles, talleres y atracciones ecológicas. Y la música será un sonido habitual en el Mercado, que contará con todo tipo de productos: desde artesanía hasta gastronomía.

Festival Internacional +QJazz 2024

Un músico toca el saxofón Shutterstock

El Festival Internacional +QJazz arrancó el pasado martes, 2 de julio, con un concierto de Tia Carroll Band, encabezada por una de las cantantes más carismáticas y respetadas de la actualidad en los géneros del blues y el soul, en la plaza de Azcárraga.

Este fin de semana será el turno de Joe Lastie’s New Orleans Sound, que ha acompañado durante su trayectoria a Irma Thompson, Allen Toussaint y The Blind Boys of Alabama, entre otros; de James Carter Organ Trio y de Los Hot Chocolates, que estarán el sábado 6, a partir de las 22:30 horas, en el Garufa Club.

Pero el plato fuerte no llegará hasta la semana que viene -concretamente, el martes 9-, cuando el ganador de ocho premios Grammy, Christian McBride, se subirá al escenario del Teatro Colón. Estará acompañado a su vez de cuatro talentos emergentes: la saxofonista Nicole Glover, la guitarrista Ely Perlman, el pianista Mike King y la baterista Savannah Harris.

Concierto de Ricky Martin

Ricky Martin

No será este fin de semana, pero sí muy pronto: concretamente, el martes 9 de julio. La mordidita, Livin' la vida loca, Adrenalina, Vente pa' ca, Shake your bon-bon, La bomba y La copa de la vida son algunos de los grandes éxitos que se espera que el artista puertorriqueño cante en el Coliseum de A Coruña.

El icono del pop latino traerá sus mayores éxitos al Coliseum de A Coruña en una noche inolvidable donde los fans podrán disfrutar de dos horas llenas de baile, energía y emoción. Las últimas 1.000 entradas para el concierto del 9 de julio están a la venta a través de www.entradas.com.

En estos últimos meses, Ricky Martin ha estado en la gira Trilogy Tour, que comenzó en octubre de 2023, junto a otras grandes figuras de la música como Pitbull y Enrique Iglesias, con quienes ha subido a los escenarios de 19 ciudades de Norteamérica.

Actividades en el Muncyt

Muncyt de A Coruña

Pequeños y grandes tienen este fin de semana una cita en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) de A Coruña. La programación incluye a diario talleres para niños, uno de ellos sobre los secretos de la luz y el color y la ilusión del movimiento. También habrá visitas guiadas, búsquedas del tesoro y dos exposiciones: GEAS mujeres que estudian la tierra y Las moléculas que comemos.

Fiestas del Martinete y Monte Martelo

Imagen de archivo de un barrio en fiestas Shutterstock

El Martinete y Monte Martelo celebrará sus fiestas el sábado, 6 de julio, con una agenda de actividades muy completa. Los actos comenzarán a las 10:00 horas con una presentación de la escuela deportiva Galicia Rollers y continuará a las 11:00 horas con una ruta por el parque Ciudad. A las 12:30 horas será el turno de Trova Coruñesa y Javier Regueiro en la sesión vermú, mientras que a las 14:00 horas tendrá lugar una churrascada.

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, la orquesta Barahona amenizará con música las fiestas del Marinete y Monte Martelo. La programación también incluye charangas con Bicoia y una sesión con Dj Martelo.