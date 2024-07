Así serán las fiestas del verano 2024 de Boiro (A Coruña): Verbenas y fuegos artificiales

Festas do Verán de Boiro 2024: Cartel, programa y agenda completa

La agenda cultural del mes de julio de Boiro (A Coruña) está protagonizada por las fiestas del verano, que llevarán a esta localidad de la comarca de Barbanza un sinfín de actividades para todo tipo de públicos, desde grandes hasta mayores.

Los festejos arrancarán este viernes, 5 de julio, con un pasacalles a cargo de la charanga Mekánica Rolling Band y un pregón en la praza do Concello. Esta misma jornada habrá un concierto de Lontreita y una verbena con la orquesta Gran Parada. También tendrá lugar la IV edición del Remember Fest con Marcos Magán, Jacobo, Mario y Vicente One More Time.

A la jornada siguiente, el sábado 6, tendrá lugar la Festa da Malla y una nueva verbena con el grupo Origen, además de una actuación de Dios Ke Te Crew y un concierto tributo de Dire Straits con Alchemy Project, mientras que el domingo 7 habrá un concierto de A Misela, una verbena con la orquesta Suavecito y un espectáculo de fuegos artificiales.

Las fiestas del verano de Boiro (A Coruña) continuarán el lunes con el grupo Arume, que animará la alborada, y con As da Boina, que amenizará la sesión vermú del mediodía. Los más pequeños de la casa tienen un hueco en el programa de fiestas con una Festa da Agua, mientras que los más fiesteros podrán bailar por la noche con Charleston Big Band y el grupo Assia.

El martes 9 será el turno de las orquestas Marbella y París de Noa, y el miércoles 10, jornada de fin de fiestas, actuarán la orquesta Bravú Xangai y el grupo The Replicants Experiencia, con un concierto tributo a Tina Turner en la praza do Concello.