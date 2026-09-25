Santiago, pendiente de las lluvias, confía en no tener que cortar la captación de agua tras el vertido

El Concello de Santiago confía en que no sea necesario cortar el suministro de agua a los depósitos que abastecen a la ciudad, aunque todo dependerá de las condiciones meteorológicas. La regidora compostelana, Goretti Sanmartín, explicó este viernes que existe una "esperanza bastante fundada" de que finalmente el vertido ocurrido el lunes de la semana pasada en Tordoia no afecte al agua potable.

La rotura de una balsa de purines en una granja provocó hace diez días un vertido al río Tordoia que alcanzó el Tambre esta semana. El vertido está cada vez más diluido, pero tanto ayuntamiento como Augas de Galicia siguen minuto a minuto la evolución de la situación para evaluar posibles riesgos para la salud de los habitantes, aunque actualmente no hay ninguno.

Sanmartín ha explicado esta mañana en rueda de prensa los parámetros que fundamentan las prevenciones municipales para evitar que entre agua contaminada en el sistema de abastecimiento. Lo ha hecho después de haberle remitido un informe de Veolia a la Xunta en el que le explica en qué basa su toma de decisiones, ya que Augas de Galicia le había preguntado por su "capacidad" para tratar el agua.

La alcaldesa, de esta forma, indicó que abastecer agua con un nivel de calidad adecuado significa que no se superen los valores de seguridad en ningún parámetro y que se mantengan las características organolépticas admisibles: que el agua no tenga mal olor, no sepa raro y no esté turbia.

"Cumprir unicamente a primeira destas condicións non chega, sabemos perfectamente que ninguén bebería un vaso de auga que cheirase ou soubese a algo, por moito que lle asegurasen que é auga potable", añadió Sanmartín, que concretó que el agua tampoco debe salir por el grifo si el olor, el sabor o el color indican niveles altos de cloro u otros químicos precisos para garantizar esa potabilidad.

La regidora, además, mandó un mensaje positivo: "Nesta altura, cos últimos datos, temos unha esperanza bastante fundada en que non sexa necesario cortar a subministración de auga aos depósitos, mais haberá que vixiar e seguir limpando as marxes moi especialmente pola previsión de choiva que pode acabar arrastrando máis contaminación do río".

El ayuntamiento, en todo caso, informará a los vecinos de Santiago y O Milladoiro si tuviese que cortar el suministro a los depósitos, ya que las reservas, si no se reponen, tienen una duración estimada de entre 24 y 36 horas. El vertido está actualmente a unos siete u ocho kilómetros de la ETAP y los depósitos, llenos al 100%.

El vertido se diluye

Los niveles de amonio son un indicador de la evolución del vertido que indican su avance o el grado de dilución, pero el ayuntamiento defiende que no es lo único que debe tenerse en cuenta. El informe remitido por la empresa concesionaria del servicio a Augas de Galicia explica que el nivel de amonio debe interpretarse de forma diferente si es un vertido reciente y directo de purín o si procede de la escorrentía del terreno agrícola.

En el primer caso, el amonio va acompañado de otra contaminación microbiológica que en el segundo está ya filtrada y estabilizada por la permanencia en el terreno durante mucho más tiempo. La magnitud de esa contaminación microbiológica en el vertido de Tordoia es por ahora desconocida, de ahí que se estableciese el límite orientativo de 0,25 mg/l como prealerta para el agua en el punto de captación.

La normativa sanitaria actual, continúa el informe, establece que para el tratamiento del agua no es un parámetro estático. "El paradigma normativo actual exige un enfoque integral de evaluación de los riesgos, que es lo que se aplica en la potabilizadora de Santiago", indica el ayuntamiento en un comunicado.

Así, el concello confirma que si el agua llega al punto de captación con una concentración de amonio superior a 0,25 partes por millón frenará su entrada en los depósitos y aplicará el tratamiento a un caudal menor (300 l/s) para evaluar si cumple todos los parámetros y los mantiene en el tiempo.

El ayuntamiento mantendrá la entrada de agua cortada y repetirá la operación hasta que se logren valores aceptables. "Incluso si el resultado es correcto, se reproducirá el proceso con un caudal mayor y solo si se confirma que es apta entrará en el sistema. Y esto de manera continua hasta que el episodio de contaminación esté totalmente superado", concreta el comunicado municipal.

"O enfoque foi en todo momento preventivo", señaló Sanmartín, que añadió: "Sen alarmismo ningún pero con realismo e transparencia tomamos medidas preventivas e compartimos a información de que dispoñiamos e os escenarios previsibles".

La Xunta retirará las barreras

La Xunta, por su parte, ha anunciado que comenzará este fin de semana la retirada paulatina de las barreras filtrantes instaladas en los ríos Bustelo y Lengüelle para controlar el vertido. La actuación, en todo caso, está condicionada a los resultados de las analíticas que se siguen haciendo.

"La evolución favorable que reflejan los últimos datos disponibles es coherente con la eficacia del conjunto de medidas de retención, retirada y reducción de la carga contaminante coordinadas por Augas de Galicia y que, junto con el proceso natural del propio río, permitieron disminuir ya de forma muy significativa las concentraciones de amonio en las masas afectadas", indica el Ejecutivo gallego en un comunicado.

El texto indica que en el tramo final del río Lengüelle se observa una reducción significativa de las concentraciones, mientras que en el caso del Tambre los valores disminuyen progresivamente según va avanzando la afección por el cauce fluvial.

Los niveles de concentración actuales detectados en el primer tramo afectado del Tambre ya están por debajo de los umbrales de referencia para ser apta para su tratamiento potabilizador, y río abajo, hacia la captación de Santiago, los valores son aún inferiores.

Augas de Galicia, por su parte, señala que la información trasladada en el informe por el ayuntamiento confirma que los valores que la entidad concesionaria consideraba limitantes de la capacidad de tratamiento de la ETAP "son en realidad un nivel interno cuya superación no determina la interrupción de la captación, sino la continuidad del tratamiento bajo condiciones controladas".

El ente público señala que esta distinción es "esencial" porque no resulta adecuado trasladar al agua del río los valores exigibles al agua una vez potabilizada: "La función de una ETAP es transformar un agua bruta de calidad variable en agua apta para el consumo, por lo que no se puede exigir que el agua del río Tambre llegue a la captación cumpliendo ya los valores paramétricos requeridos para el agua tratada".

Colas en la Catedral

La alcaldesa, por otro lado, defendió las intervenciones de los concejales del equipo de gobierno en el pleno después de que el portavoz del PP, Borja Verea, criticase ayer que quien diese las explicaciones por Fly2Galicia fuese la edil de Turismo, Míriam Louzao, y no la regidora. "As súas intervencións e as miñas son parte do traballo dun mesmo Goberno", concluyó Sanmartín.

Precisamente, la alcaldesa de Santiago se ha pronunciado este viernes sobre otro tema tratado ayer en pleno: la ordenación de las colas para acceder a la Catedral. Goretti Sanmartín confirmó que se van a reordenar los flujos de turistas en torno al templo, al que tratarán en una reunión con el Arzobispado en las próximas semanas.

Una vez concretado el plan, y dado que 2027 es Año Santo, Míriam Louzao dará a conocer los detalles sobre cómo controlar el aforo de acceso a la Catedral de Santiago.