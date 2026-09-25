Un detenido frente a un instituto de Ordes (A Coruña) por mantener relaciones con una menor de edad

La Guardia Civil detuvo ayer jueves a un hombre en Ordes (A Coruña) por presuntamente mantener relaciones sexuales con una menor de edad. El varón, de 37 años, fue interceptado junto al centro escolar en el que estudia la menor y ha sido puesto en libertad provisional.

La Policía Local inició las diligencias y, junto a la Guardia Civil, investigó los hechos para esclarecer lo ocurrido. Finalmente, una vez identificado al autor de los hechos, se procedió a su detención frente al colegio.

El operativo se desarrolló este jueves por la mañana. El hombre fue localizado y detenido junto al IES Maruxa Mallo de Ordes, con el que no tiene ningún tipo de vínculo.

El detenido pasó este viernes a disposición judicial como investigado y el juzgado decretó su puesta en libertad provisional. Fuentes del TSXG concretan que se le ha prohibido acercarse y comunicarse con la denunciante.

Hasta ahora, no ha trascendido más información dado el carácter del delito La menor tiene menos de 16 años y, por tanto, está por debajo de la edad mínima de consentimiento legal.

El profesor de un colegio

El caso ha trascendido tres meses después de que un profesor del Colegio Peleteiro fuese detenido por presuntamente abusar de al menos una alumna menor de edad matriculada en Educación Primaria.

El centro confirmó entonces que el docente había sido despedido y se puso a disposición de las autoridades y de las familias para acompañarlas.