Suspendida en Santiago la huelga del personal de conserjería y limpieza de los colegios

Los trabajadores de la empresa concesionaria de conserjería y limpieza de los colegios de Santiago de Compostela han decidido suspender las dos semanas de huelga previstas este mes de septiembre a la espera de la reunión propuesta por Lacera, que se celebrará mañana martes.

Los empleados, de esta forma, han ido a trabajar con normalidad hoy lunes y se prevé que hagan lo mismo el 15 de septiembre. El resultado del encuentro que tienen mañana al mediodía determinará si retoman los paros previstos para esta semana y entre el 21 y el 25 de septiembre o si los cancelan definitivamente.

El representante de la CIG, Paulo Rubido, explicó el lunes de la semana pasada durante la rueda de prensa que este es "clarísimamente el contrato más precario" de Santiago y que se desarrolla en "situación anómala". Rubido señaló que pese al incremento presupuestario del ayuntamiento, que "casi triplicó la dotación", las condiciones que aplica la empresa "siguen siendo las mismas".

"Cuando se realizó la adjudicación nos encontramos con una empresa que se negó a negociar con nosotros, alegó que la oferta no llegaba para cubrir esa demanda de mejora", explicó el representante sindical.

Los trabajadores realizaron tres jornadas de huelga en el mes de junio y durante el verano se abrió "un proceso de negociación" en el que la empresa "se comprometió de forma tácita a aplicar mejoras en el horario". "Finalmente, estos días está informando a las trabajadoras de que no va a aplicar este acuerdo y que no quiere negociar el resto de condiciones de mejora del convenio colectivo", denunció Rubido.

El representante de la CIG considera que esto "evidencia" que el concello no hizo algo bien: "Se incrementó la dotación pero eso no supuso a día de hoy ningún punto de mejora en las condiciones laborales de las trabajadoras". Uno de los ejemplos dados por Rubido es que el nuevo horario para este curso es de 39 horas frente a las 37,5 del resto de contratos de limpieza municipales.

Esto ha motivado la convocatoria de huelga por parte de los trabajadores, que finalmente la han suspendido ante la mano tendida de la empresa a reunirse mañana martes para negociar.

La portavoz municipal, Míriam Louzao, aseguró por su parte hace unos días que el concello negocia tanto con Lacera como con los trabajadores para evitar que la huelga llegue a producirse.

Respecto a las demandas de los trabajadores, Louzao señaló que están "por fóra" tanto del pliego de contratación como del convenio: "Son melloras que están fóra dese convenio, que son por suposto lícitas. Entendemos que poidan usar as ferramentas que consideren para conseguilas".