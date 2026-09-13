Una persona queda herida y atrapada tras chocar con su coche contra un poste en Rois (A Coruña)

Una persona ha resultado herida este domingo después de que el coche en el que viajaba chocase contra un poste en Rois. El accidente se produjo minutos antes de las 15:00 horas en el kilómetro 3 de la carretera AC-308, a la altura de la parroquia de Augasantas.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular que alertaba de que un turismo acababa de sufrir un accidente y que su único ocupante se encontraba herido y atrapado en el interior. La propia persona también pudo contactar con los servicios de emergencias mediante el sistema e-Call del vehículo, que permite realizar una llamada automática en caso de accidente.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Boiro, el GES de Padrón y voluntarios de Protección Civil de Rois, además de los servicios de mantenimiento de la carretera.

Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar al ocupante del turismo, que finalmente pudo ser excarcelado. Una ambulancia se encargó de trasladarlo al Hospital Clínico de Santiago para recibir asistencia médica.